L'image en très haute définition s'invite dans votre salon grâce à une remise rarement constatée sur ce modèle phare de la vidéoprojection.
Le Xgimi Horizon Pro 4K tombe à 799 € au lieu de 1290,40 € chez Boulanger, ce qui représente une baisse de 38 % par rapport au prix moyen. Ce vidéoprojecteur s'adapte à des usages variés, du film du soir à la partie de jeu vidéo.
L'image 4K s'affiche nette sur grand écran, dans une pièce sombre ou modérément éclairée. L'appareil ajuste la netteté automatiquement, ce qui simplifie la mise en route. On peut trouver qu'il devient tentant de s'équiper maintenant, d'autant que ce tarif reste le plus bas observé sur les trois derniers mois.
Le vidéoprojecteur affiche une image UHD 4K qui donne vie aux films et aux séries. La source LED prolonge la durée d'utilisation, utile pour ceux qui regardent souvent la télévision ou projettent des matchs. La mise au point automatique évite les réglages fastidieux, même lors d'un déplacement sur une autre pièce.
XGIMI Horizon Pro 4K LED DLP
Vidéoprojecteur LED 4K taillé pour le home cinéma, usage familial et loisirs, image jusqu'à 200 pouces, performance stable.
✅ Avantages
- Résolution UHD 4K (3840 x 2160) pour une image très nette et détaillée
- Taille d'écran compatible de 1,02 à 5,08 m (40 à 200 pouces) pour s'adapter à tous les espaces
- Technologie LED avec durée de vie de la source lumineuse annoncée à 30 000 heures
- Mise au point automatique pour une installation simple et rapide
- Compatibilité avec plusieurs résolutions vidéo (1080p, 1440p, 2160p) pour des usages variés
❌ Inconvénients
- Ratio de projection fixe (1,2:1), moins flexible dans les petits espaces
- Absence de zoom optique, nécessite une installation adaptée à la taille de l'écran souhaité
- Poids et encombrement à prévoir pour une installation nomade
Une image large et nette pour vos soirées à la maison
Le vidéoprojecteur transforme le salon en véritable salle de projection grâce à une grande image lumineuse. Les soirées cinéma ou jeux vidéo prennent une autre dimension, même sans téléviseur de grande taille.
Le format compact facilite le déplacement d'une pièce à l'autre, ce qui simplifie la vie si vous aimez varier les ambiances ou organiser des séances dans une chambre ou une salle dédiée.
Certains diront que le confort visuel change vraiment la façon de profiter d'un film, surtout lorsqu'on passe d'un simple écran à une image de plus de deux mètres de large. On remarque aussi que l'autonomie de la source LED limite les contraintes d'entretien, ce qui enlève un souci au quotidien.
Un positionnement solide pour l'image 4K à domicile
Boulanger propose le Xgimi Horizon Pro 4K à 799 €. Ce modèle compact vise un usage régulier, avec une installation simple et une source LED durable. L'image 4K améliore le confort pour les films et les jeux, surtout si vous cherchez à profiter d'un grand écran sans installation complexe. Le format reste pratique, même dans un appartement, et la technologie LED limite les interventions. Ce choix s'adresse aux utilisateurs qui veulent une expérience cinéma à la maison sans multiplier les réglages.