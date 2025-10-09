Le Xgimi Horizon Pro 4K tombe à 799 € au lieu de 1290,40 € chez Boulanger, ce qui représente une baisse de 38 % par rapport au prix moyen. Ce vidéoprojecteur s'adapte à des usages variés, du film du soir à la partie de jeu vidéo.

L'image 4K s'affiche nette sur grand écran, dans une pièce sombre ou modérément éclairée. L'appareil ajuste la netteté automatiquement, ce qui simplifie la mise en route. On peut trouver qu'il devient tentant de s'équiper maintenant, d'autant que ce tarif reste le plus bas observé sur les trois derniers mois.