Une console de nouvelle génération comme la PS5 transforme l'expérience de jeu, que ce soit pour quelques parties rapides ou de longues sessions entre amis. Avec le retour haptique de la manette, chaque dribble ou contact sur le terrain se ressent vraiment dans la main. C'est une façon très concrète de vivre le basket, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude des simulations sportives. La compatibilité avec la 4K rend les matchs plus vivants sur un écran adéquat, et le SSD assure un retour rapide dans l'action après chaque chargement. On peut trouver que cette simplicité d'utilisation et la présence du dernier NBA 2K26 rendent ce pack intéressant, surtout pour partager des moments de jeu sans prise de tête à la maison.

La console reste silencieuse même en pleine action. Elle s'adapte facilement à un salon familial ou à une chambre d'ado, sans demander de réglages compliqués. Le code de téléchargement pour NBA 2K26 élimine l'attente d'un colis, ce qui permet de s'installer immédiatement et de commencer une partie après l'installation de la console. Certains diront que ce pack convient aussi bien à ceux qui découvrent la PS5 qu'aux fans qui veulent renouveler leur équipement à un tarif accessible.