Un traqueur comme l'AirTag accompagne facilement une routine chargée. Il se glisse dans un portefeuille, un sac ou s'accroche à un porte-clés. Vous gardez toujours un œil sur vos objets grâce à l'app Localiser, sans avoir à fouiller partout. Le haut-parleur intégré signale la présence de l'objet si vous l'avez simplement égaré sous un coussin ou dans une poche de veste. Certains diront qu'on s'habitue vite à ce petit confort, surtout quand on multiplie les déplacements.

Le réseau Localiser d'Apple couvre une immense communauté, ce qui aide en cas de perte loin de la maison. La confidentialité reste respectée, car les données de localisation ne sont accessibles qu'à l'utilisateur. La pile remplaçable dure plusieurs mois, ce qui évite de penser à son entretien pendant de longues périodes.