La caméra Blink Outdoor s'utilise sans fil et se fixe en quelques minutes près de la porte d'entrée, dans le jardin ou même sur un balcon. L'application mobile Blink centralise les images et les alertes, ce qui rend le suivi facile sans manipulations compliquées, même pour quelqu'un qui découvre ce type d'équipement.

L'autonomie annoncée de deux ans limite les interventions et la gestion des piles. Certains apprécient de pouvoir vérifier ce qui se passe devant chez eux, même en déplacement, pour garder l'esprit tranquille. L'ensemble reste compact et discret, tout en couvrant l'essentiel des besoins quotidiens d'une famille ou d'un appartement.