Amazon met la maison connectée à portée de tous avec une pluie de réductions sur ses produits phares. Écrans Echo, ampoules intelligentes, thermostats tado° ou caméras Ring : tout y passe, et les économies sont impressionnantes.
Ce mercredi 8 octobre marque le dernier jour du Prime Day Amazon, et autant dire que le géant du e-commerce a gardé le meilleur pour la fin. L’enseigne met le paquet sur la maison connectée avec des réductions spectaculaires sur ses produits les plus populaires.
De l’Echo Dot couplé à une ampoule Tapo, au grand Echo Show 15 avec Fire TV, en passant par les thermostats tado° ou les caméras Ring, tout y est pour rendre votre foyer plus intelligent et plus confortable. Les offres vont jusqu’à -60 %, mais attention : elles disparaîtront dès ce soir. Voici les 10 bons plans à saisir avant la fin des festivités !
Les 10 promos Prime Day pour une maison connectée =
- Echo Dot (5e génération) + ampoule connectée Tapo L530EA à 34,99 € au lieu de 84,98 €
- Amazon Echo Show 15 à 274,99 € au lieu de 329,99 €
- Echo Hub (nouvelle génération) à 109,99 € au lieu de 199,99 €
- Kit 2 ampoules connectées Tapo L530E à 14,99 € au lieu de 24,99 €
- Tapo prise connectée WiFi à 9,99 € au lieu de 12,90 €
- Philips Hue kit de démarrage Ambiance Blanc et Couleur à 69,99 € au lieu de 113,92 €
- tado° capteur de température radio X à 69,99 € au lieu de 99,99 €
- Pack 3 thermostats intelligents tado° X à 164,99 € au lieu de 274,99 €
- Kit Ring Alarm S à 159,99 € au lieu de 249,99 €
- Ring Caméra intérieure (2e génération) à 24,99 € au lieu de 49,99 €
- 4 Caméras Arlo Ultra 2 4K avec Smarthub à 425,99€ au lieu de 1 099,99€
Pour profiter des Jours Flash Prime, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Des objets connectés pour un quotidien plus simple et plus confortable
Amazon met en avant tout l’écosystème de la maison intelligente à l’occasion du dernier jour du Prime Day. Ces produits, conçus pour faciliter la vie au quotidien, permettent de contrôler son intérieur du bout des doigts ou à la voix grâce à Alexa. Du simple allumage d’une ampoule à la gestion complète du chauffage avec les thermostats tado°, chaque appareil améliore le confort tout en optimisant la consommation d’énergie.
L’Echo Show 15, que notre rédaction a testé en détail sur Clubic, illustre parfaitement cette évolution avec son grand écran qui centralise les informations du foyer. Les caméras Ring et les ampoules Philips Hue complètent ce tableau en renforçant la sécurité et l’ambiance lumineuse du logement. Bref, ces offres tombent à pic pour s’équiper malin, à prix réduit, tout en rendant son habitat plus pratique et connecté.
Bien choisir ses objets connectés pour une maison plus intelligente
Les objets connectés ne sont plus un luxe réservé aux technophiles : ils s’imposent désormais comme de véritables alliés du quotidien. Que ce soit pour surveiller son logement, ajuster la température ou gérer son éclairage, chaque appareil trouve sa place dans un écosystème cohérent. Lors du Prime Day, Amazon met en avant cette vision d’une maison fluide et intuitive, où chaque action devient plus simple et plus économe. Ces promotions représentent une excellente occasion de s’équiper à moindre coût, surtout si vous souhaitez centraliser vos appareils autour d’Alexa, qui reste aujourd’hui l’un des assistants vocaux les plus performants et les mieux intégrés du marché.
Avant de craquer pour une offre, il est important de penser compatibilité et usages. Si vous débutez, les kits d’entrée comme l’Echo Dot avec ampoule Tapo sont parfaits pour découvrir la domotique sans prise de tête. Ils se configurent en quelques minutes et permettent déjà de piloter la lumière, la musique ou même la météo. Pour un contrôle plus complet, l’Echo Hub ou l’Echo Show 15 offrent une interface visuelle pratique et claire, idéale pour centraliser toutes vos commandes. Enfin, les utilisateurs souhaitant automatiser leur confort peuvent se tourner vers les thermostats tado°, qui ajustent la température selon vos habitudes et permettent de réaliser de vraies économies d’énergie sur le long terme.
Investir dans la maison connectée, c’est aussi miser sur un quotidien plus responsable et plus sûr. Les caméras Ring, par exemple, offrent une surveillance en temps réel et des alertes précises directement sur votre smartphone, tandis que les ampoules Philips Hue permettent d’adapter la luminosité selon l’heure ou l’ambiance souhaitée. En cette fin de Prime Day, ces produits incarnent parfaitement l’équilibre entre innovation, confort et économies d’énergie. Il s’agit donc du moment idéal pour franchir le pas vers un intérieur plus intelligent, sans exploser son budget.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.