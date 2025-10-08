Ce modèle apporte un confort appréciable pour jouer longtemps, tout en profitant de fonctions sans fil et de personnalisation lumineuse avancée.
Le casque Logitech G735 tombe à 160,09 € chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce casque sans fil vise le confort quotidien avec son arceau réglable et son format pensé pour les petites têtes. L'autonomie de 16 heures et la présence du Bluetooth facilitent l'usage au fil de la journée, aussi bien pour le jeu que pour écouter de la musique.
Le casque assure une connexion stable grâce à sa technologie sans fil et reste confortable même après plusieurs heures. Son éclairage RVB personnalisable ajoute une touche de style lors des sessions de jeu.
Le casque gaming Logitech G735
Casque gamer sans fil blanc, confortable et polyvalent, pensé pour les longues sessions sur PC et Mac.
✅ Les plus
- Conception légère et adaptée à toutes les tailles de tête, même petites
- Autonomie supérieure à 16 heures en utilisation continue
- Double connectivité sans fil : Bluetooth et technologie Lightspeed
- Éclairage RVB personnalisable et micro amovible
- Compatible PC et Mac pour plus de flexibilité
❌ Les moins
- Isolation passive limitée dans les environnements très bruyants
- Micro externe à retirer pour le transport
Pour profiter des Jours Flash Prime, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Un confort pensé pour le quotidien
Le casque sans fil s'adapte facilement à de nombreuses situations, que ce soit devant un ordinateur ou en déplacement. Son bandeau réglable et sa légèreté permettent de le porter toute la journée sans gêne. L'autonomie de plus de 16 heures évite de devoir le recharger trop souvent, même quand on alterne entre appels, musique et jeu.
Certains diront que l'éclairage personnalisable n'est qu'un détail, mais il apporte vraiment une touche sympa à l'ensemble. L'utilisation du micro amovible simplifie la transition entre les usages professionnels et personnels sans manipulation complexe.
Un positionnement simple pour la polyvalence
Amazon affiche le Logitech G735 à 160,09 €. Ce casque répond bien à un usage quotidien grâce à son format léger et ses réglages simples. Il s'adresse à celles et ceux qui cherchent un accessoire fiable et confortable, sans sacrifier l'autonomie ou la connectivité. On peut trouver que son éclairage personnalisable ajoute un petit plus pour se différencier, mais son principal atout reste la praticité au jour le jour.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.