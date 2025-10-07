Amazon donne le coup d’envoi des Jours Flash Prime ce lundi soir avec une avalanche de réductions sur ses meilleures ventes à petit prix. Pour ce premier jour de l’événement, le géant du e-commerce mise sur les produits du quotidien à moins de 50 €, parfaits pour s’équiper malin sans se ruiner.

Au menu : des accessoires high-tech signés Logitech, des caméras connectées Imou et Tapo, des chargeurs UGREEN, mais aussi le célèbre Echo Dot 5 d’Amazon ou le Philips OneBlade 360. Des offres limitées dans le temps, à découvrir dès maintenant avant qu’il ne soit trop tard.