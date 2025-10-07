Le pack tado° Smart X en lot de trois tombe à 164,90 € chez Amazon pour les Jours Flash Prime, avec une réduction de 40 %. C'est le prix le plus bas jamais vu pour ce produit. Tado° Smart X permet d'ajuster la température de chaque radiateur depuis votre téléphone ou à la voix, via Alexa, Siri ou Google Assistant.

L'installation se fait sans outil particulier, ce qui rend l'ensemble accessible même si vous n'êtes pas bricoleur. Certains diront que piloter son chauffage sur le canapé ou en déplacement, cela change le quotidien, surtout quand on cherche à optimiser sa consommation.