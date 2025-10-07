Chaque mois, votre forfait s’ajuste automatiquement en fonction de votre consommation internet :

Moins de 20 Go : 5,99 €/mois

5,99 €/mois Entre 20 et 40 Go : 7,99 €/mois

7,99 €/mois Entre 40 et 60 Go : 9,99 €/mois

En France métropolitaine, les appels, SMS et MMS sont illimités, et 15 Go sont utilisables depuis l’Union européenne et les DOM.

L’avantage ? Vous commencez toujours sur le palier le moins cher, et vous ne payez plus jamais pour de la data inutilisée. C’est un forfait intelligent et économique, idéal pour les foyers, les étudiants ou les travailleurs nomades.