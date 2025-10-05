Amazon Prime Day 2025, aussi appelé Jours Flash Prime, revient les mardi 7 et mercredi 8 octobre 2025. Cet événement incontournable promet deux jours entiers de bonnes affaires exclusives et de ventes flash Amazon sur des milliers de produits : high-tech, maison, beauté, gaming, électroménager, mode… Il s’agit d’une période stratégique pour faire le plein de bonnes affaires avant le Black Friday et les fêtes de fin d’année.

On vous explique tout ce qu’il faut savoir pour profiter au maximum des offres : dates, astuces, bons plans, et comment ne rien manquer des promos Amazon.