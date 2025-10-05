Les Jours Flash Prime 2025 arrivent les 7 et 8 octobre sur Amazon ! Deux jours de promotions exclusives pour les membres Prime, avec des ventes flash exceptionnelles sur le high-tech, la maison, le gaming et bien plus. Découvrez toutes les astuces pour profiter au maximum du Prime Day 2025.
Amazon Prime Day 2025, aussi appelé Jours Flash Prime, revient les mardi 7 et mercredi 8 octobre 2025. Cet événement incontournable promet deux jours entiers de bonnes affaires exclusives et de ventes flash Amazon sur des milliers de produits : high-tech, maison, beauté, gaming, électroménager, mode… Il s’agit d’une période stratégique pour faire le plein de bonnes affaires avant le Black Friday et les fêtes de fin d’année.
On vous explique tout ce qu’il faut savoir pour profiter au maximum des offres : dates, astuces, bons plans, et comment ne rien manquer des promos Amazon.
Ce qu'il faut retenir des Jours Flash Prime :
- Dates : les 7 et 8 octobre 2025
- Réservé aux abonnés Amazon Prime
- Ventes flash sur des milliers de produits
Prime Day 2025 ou Jours Flash Prime : c’est quoi exactement ?
Le Prime Day d'automne officiellement appelé Jours Flash Prime est un événement commercial créé par Amazon en 2015 pour célébrer l’anniversaire de son service Amazon Prime. Il s’agit d’une opération mondiale réservée exclusivement aux membres Prime.
Pendant 48 heures, les abonnés Amazon Prime peuvent accéder à des réductions massives sur des produits vendus et expédiés par Amazon, mais aussi sur ceux proposés par des vendeurs tiers participant à l’opération.
Avec les années, le Prime Day est devenu l’un des plus grands rendez-vous shopping en ligne de l’année, rivalisant désormais avec le Black Friday et le Cyber Monday.
Prime Day 2025 : les dates à connaître
Les Jours Flash Prime 2025 auront lieu le mardi 7 octobre et le mercredi 8 octobre 2025. L’événement débutera à 00h01 le 7 octobre et se terminera le 8 octobre à 23h59.
👉 Astuce Clubic : certaines offres apparaissent en avant-première dès la veille pour les membres les plus attentifs, tandis que d’autres durent seulement quelques heures. Il est donc recommandé de préparer sa liste de souhaits à l’avance.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Le Prime Day 2025 est une excellente opportunité pour réaliser de vraies économies, mais encore faut-il savoir comment s’y prendre. Entre bons plans éphémères, offres Amazon exclusives réservées aux abonnés et bons plans cachés dans les catégories les plus populaires, il existe plusieurs astuces simples pour maximiser vos chances de dénicher les meilleurs bons plans Amazon. Voici tout ce qu’il faut faire pour profiter pleinement de l’événement les 7 et 8 octobre prochains.
1. Devenez membre Amazon Prime
Les bons plans du Prime Day sont réservées aux abonnés Prime. Si vous ne l’êtes pas encore, vous pouvez essayer Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours.
L’abonnement coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an et donne accès à :
- La livraison rapide et gratuite
- Prime Video (films et séries exclusives)
- Prime Music et Prime Gaming
- Le stockage photo illimité avec Amazon Photos
2. Préparez votre liste de souhaits
Avant le début du Prime Day, ajoutez vos produits préférés dans une liste Amazon. Cela vous permettra d’être notifié dès qu’ils sont moins chers et donc de profiter des meilleures promotions Prime Day.
3. Surveillez les ventes flash limitées
Durant toute la durée de l'opération commerciale, Amazon propose des offres à durée limitée, souvent disponibles pour quelques heures seulement. Pensez à activer les alertes sur l’application Amazon pour ne rien manquer.
4. Comparez les prix avant d’acheter
Même si les remises sont importantes, il reste judicieux de vérifier les prix avant le Prime Day. Certains outils (comme Keepa ou CamelCamelCamel) permettent de voir l’historique des prix sur Amazon.
5. Consultez les sélections de bons plans Clubic
L’équipe Clubic publiera en temps réel les meilleures offres Prime Day 2025, soigneusement vérifiées pour éviter les fausses promotions. Vous retrouverez nos sélections high-tech, gaming, smartphones, objets connectés et maison connectée.
Les catégories à surveiller pendant le Prime Day 2025
Chaque édition du Prime Day réserve de belles surprises, notamment sur les célèbres devices Amazon et les grandes marques tech.
|Catégorie
|Exemples de produits en promo
|High-tech & informatique
|PC portables, SSD, écrans, périphériques
|Smartphones & objets connectés
|Tablettes, montres connectées, écouteurs sans fil
|Maison & électroménager
|Aspirateurs robots, cafetières, purificateurs d’air
|Amazon Devices
|Echo, Fire TV, Kindle, caméras Ring
|Gaming
|Consoles, manettes, jeux vidéo, accessoires
|Beauté & bien-être
|Rasoirs, sèche-cheveux, soins du visage
Nos astuces pour maximiser vos économies
Le Prime Day 2025 est une période intense où les bonnes affaires s’enchaînent à toute vitesse. Mais pour vraiment profiter des meilleures promotions sans se laisser piéger, il faut adopter quelques réflexes malins. Entre la préparation de votre compte, la comparaison des prix et l’utilisation d’outils pratiques, voici les meilleures astuces Clubic pour acheter au bon moment, au meilleur prix et sans stress pendant les Jours Flash Prime 2025.
- Connectez-vous à votre compte Amazon Prime avant le début des ventes
- Privilégiez les articles “Vendus et expédiés par Amazon” pour plus de sécurité
- Utilisez les coupons Amazon pour cumuler les réductions
- Suivez Clubic sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun bon plan vérifié
Prime Day vs Black Friday : faut-il attendre novembre ?
C’est la question que beaucoup d’acheteurs se posent chaque année : vaut-il mieux craquer pendant le Prime Day ou attendre le Black Friday ? Ces deux rendez-vous majeurs du commerce en ligne se ressemblent, mais ils n’ont pas tout à fait les mêmes objectifs… et surtout pas le même timing.
Deux événements proches, mais bien distincts
Le Prime Day 2025, prévu les 7 et 8 octobre, marque le coup d’envoi officieux de la saison des promotions d’automne. Il est exclusivement réservé aux clients ayant un abonnement Amazon Prime, et se concentre sur des offres à durée limitée, souvent sur des articles du catalogue Amazon ou des marques partenaires.
Le Black Friday 2025, quant à lui, se tiendra le 28 novembre 2025. Il est ouvert à tous et concerne l’ensemble du e-commerce mondial, bien au-delà d’Amazon : on y retrouve des promotions chez Fnac, Cdiscount, Darty, Rakuten, Boulanger, etc. Le Black Friday est donc plus large, mais aussi plus compétitif.
Prime Day : des réductions souvent aussi fortes… voire meilleures
Contrairement à une idée reçue, le Prime Day n’a rien à envier au Black Friday.
Amazon y propose régulièrement des remises équivalentes, voire supérieures, notamment sur :
- Les produits maison (Echo, Kindle, Fire TV, Ring, Blink, etc.)
- Les catégories high-tech et gaming
- Les accessoires connectés et électroménager intelligent
Les stocks étant renouvelés à l’automne, cette opération commerciale est souvent l’occasion idéale pour acheter avant la hausse de la demande de fin d’année.
Faut-il attendre le Black Friday ?
Tout dépend de ce que vous cherchez !
Pour les produits tech et Amazon Devices, c'est le meilleur moment pour acheter : les réductions y sont plus importantes et les stocks disponibles.
Pour la mode, la beauté ou les accessoires, le Black Friday propose souvent une plus grande variété de marques et de partenaires.
Si vous préparez vos cadeaux de Noël, profiter de cette occasion pour étaler vos achats et d’éviter les ruptures de stock de novembre.
En résumé, si vous repérez un vrai bon plan durant ces 48 heures, il est inutile d’attendre le Black Friday. Les prix peuvent remonter, et certains produits disparaissent définitivement avant novembre.