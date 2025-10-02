Avec Alexa intégrée, vous contrôlez vos appareils connectés, consultez la météo, mettez en place des minuteurs ou routines, et même pilotez vos playlists Spotify, Apple Music ou Amazon Music, simplement par la voix. L’ampoule Philips Hue White vient compléter l’expérience en vous permettant de gérer votre éclairage depuis l’application ou via Alexa, pour une ambiance adaptée à chaque moment de la journée.

Ce kit de démarrage convient parfaitement pour découvrir la maison connectée sans investissement important. L’ampoule E27 s’installe en un clin d’œil, et l’enceinte Echo Dot devient le centre névralgique de votre écosystème connecté. Avec en prime des fonctionnalités pratiques comme le capteur de température intégré, ou la possibilité de coupler plusieurs Echo Dot pour un rendu stéréo ou multiroom, vous disposez d’une installation évolutive et pratique.

Proposé actuellement à 34,99 € au lieu de 80,98 €, ce pack constitue une véritable opportunité pour s’équiper intelligemment. Une offre limitée qui devrait séduire tous ceux qui souhaitent moderniser leur intérieur à moindre coût.