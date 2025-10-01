Le lecteur multimédia propose un accès rapide à des milliers de contenus, sans besoin de changer de téléviseur. Il suffit de brancher le stick pour retrouver ses plateformes préférées, de Netflix à Disney+. L'utilisation reste intuitive, même pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la technologie.

La télécommande vocale simplifie la recherche d'un film ou d'une série, tout en pilotant le volume ou l'alimentation du téléviseur. Les formats pris en charge, comme la 4K Ultra HD et le HDR10+, améliorent nettement la qualité d'image sur les écrans récents. Certains diront que l'on redécouvre ses films favoris dans de meilleures conditions.

Le Wi-Fi 6 limite les coupures, même si plusieurs appareils sont connectés en même temps dans la maison. Ce petit accessoire s'oublie vite derrière la TV, mais il change vraiment la façon de regarder ses contenus, que ce soit pour une soirée cinéma ou juste suivre une série le temps d'un repas.