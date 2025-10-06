Pas besoin d’être expert en informatique pour profiter de ce NAS. L’application mobile dédiée UGREEN simplifie l’installation, la sauvegarde et le partage de contenus. En quelques minutes, tout est configuré, prêt à accueillir vos données, et accessible où que vous soyez.

Le UGREEN NASync DH4300 Plus se démarque aussi par ses fonctionnalités intelligentes et familiales. Grâce à une intelligence artificielle intégrée, il peut trier automatiquement vos albums photos par visages, lieux ou scènes, détecter les doublons, et même créer des albums “bébé” personnalisés pour suivre la croissance des plus petits. Les souvenirs sont centralisés, organisés et facilement partageables via lien ou QR code, sans compromettre la vie privée.