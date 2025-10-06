Vous cherchez à sécuriser vos souvenirs, documents ou vidéos 4K dans un cloud privé, sans abonnement mensuel ? À l’occasion du Prime Day, le UGREEN NASync DH4300 Plus est en promo sur Amazon et le site officiel de la marque.
Spécialisée dans les accessoires connectés et les solutions de stockage, UGREEN s’est imposée ces dernières années comme un acteur clé du numérique grand public. Connue pour ses produits fiables, bien conçus et accessibles, la marque propose une large gamme allant des hubs USB aux stations d’accueil, en passant par des NAS de nouvelle génération comme ce NASync DH4300 Plus, disponible pendant le Prime Day à 322,49 € au lieu de 429,99 €. Il est également disponible sur le site officiel de UGREEN.
Un cloud privé sans limite, pour tous les usages du quotidien
Le UGREEN NASync DH4300 Plus est un NAS 4 baies qui permet de centraliser photos, vidéos, fichiers et sauvegardes dans un espace unique, sécurisé et accessible depuis n’importe quel appareil : smartphone, PC, Mac, téléviseur, navigateur web… Une fois installé, le DH4300 Plus devient un véritable hub personnel pour toute la maison.
L’un de ses atouts majeurs ? Aucun abonnement n’est nécessaire pour bénéficier d’une solution complète et durable. Contrairement aux services cloud classiques facturés jusqu’à 29,99 €/mois pour 6 To, ce NAS permet d’économiser près de 360 € par an en stockage cloud. Et avec sa capacité maximale de 120 To, il peut évoluer au fil des besoins, sans jamais brider vos usages.
Un concentré de puissance, taillé pour la maison comme pour le bureau
Sous son boîtier sobre, le DH4300 Plus cache une configuration solide : processeur Rockchip RK3588C, 8Go de RAM LPDDR4X et connectivité réseau 2,5 GbE. Une combinaison idéale pour gérer simultanément plusieurs flux 4K, des sauvegardes lourdes, ou des transferts de fichiers massifs : environ 312,5 Mo/s. Le tout dans un fonctionnement fluide, silencieux et économe en énergie.
Que vous soyez vidéaste amateur, photographe pro, télétravailleur, ou parent prévoyant, ce NAS devient rapidement indispensable. Le montage vidéo à distance, le streaming depuis votre télé ou la consultation de fichiers lourds depuis votre smartphone deviennent des tâches banales, sans latence ni compromis.
Une interface simple, des fonctions intelligentes, et une expérience pensée pour la famille
Pas besoin d’être expert en informatique pour profiter de ce NAS. L’application mobile dédiée UGREEN simplifie l’installation, la sauvegarde et le partage de contenus. En quelques minutes, tout est configuré, prêt à accueillir vos données, et accessible où que vous soyez.
Le UGREEN NASync DH4300 Plus se démarque aussi par ses fonctionnalités intelligentes et familiales. Grâce à une intelligence artificielle intégrée, il peut trier automatiquement vos albums photos par visages, lieux ou scènes, détecter les doublons, et même créer des albums “bébé” personnalisés pour suivre la croissance des plus petits. Les souvenirs sont centralisés, organisés et facilement partageables via lien ou QR code, sans compromettre la vie privée.
Côté ergonomie, la présence d’un module NFC One-Touch permet une connexion rapide entre votre smartphone et le NAS. Cette fonction facilité l'échange de fichiers entre ces deux appareils.
Les offres UGREEN à saisir pendant le Prime Day
- Le serveur NAS DXP2800+UPS à 337,99 € au lieu de 449,99€
- Le serveur NAS DXP4800+UPS à 487,99€ au lieu de 649,99€
- Le serveur NAS DXP4800 Plus+UPS à 599,99€ au lieu de 799,99€
- Le serveur NAS DXP480T Plus+UPS à 824,99 € au lieu de 1099,99€
- Le serveur NAS DH4300 Plus+UPS à 397,99€ au lieu de 529,99€