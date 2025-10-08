C'est le moment d'acheter un micro cravate sans fil Boya 4 en 1. Une solution de prise de son de niveau professionnel qui se connecte sans effort à votre smartphone, dont le prix baisse pendant les Prime Days.
Que l'on soit amateur ou professionnel, la prise de son est un point essentiel lorsque l'on tourne une vidéo. En particulier pour les sons d'ambiance, les voix, et autres éléments sonores sur lesquels vous souhaitez attirer l'attention.
Du coup, même lorsque l'on prend des images avec le smartphone, opter pour un dispositif de prise de son distinct est essentiel. Ce qui signifiait, jusqu'à il y a encore peu de temps, d'ajouter des contraintes significatives lors du tournage. Les dispositifs étaient en effet encombrants à transporter et il fallait surtout compter sur des mètres de câbles à gérer.
La marque Boya propose, avec son Boya Magic, une alternative totalement sans fil, et surtout très versatile, puisque vous pouvez à la fois l'utiliser comme un micro à la main, une paire de micros cravate, un micro idéal pour les voix off lors du montage ou l'attacher à une caméra vidéo. Disponible en promotion Prime Days : BOYA Magic 02 à 151 € et BOYA Magic 05 à 103 €.
Le Boya Magic peut remplacer 4 types de micros distincts
Quiconque s'est frotté à la question de la prise de son et des différents types de microphones professionnels le sait bien. Il n'existe normalement pas de solution universelle qui couvre vraiment tous les usages dont vous pouvez avoir besoin.
Et c'est justement là où Boya innove avec le design de son Magic. L'appareil se compose en effet d'un boîtier de recharge qui fait aussi office d'étui, qui, un peu à la manière des Transformers peut combiner tous les éléments pour étendre les usages de la solution.
Ainsi, lorsque les deux micros déportés sans fil sont rangés dans cet étui, vous pouvez utiliser l'ensemble comme un micro à la main. Ou un micro directionnel que vous pouvez fixer à une caméra. Une pression sur un bouton peut lancer l'enregistrement dans la plupart des applications déjà sur votre smartphone.
Outre le mode "micro cravate" que vous pouvez utiliser seul ou simultanément grâce à la présence de deux micros sans fil clip on (idéal pour réaliser des interviews par exemple), l'échantillonnage haut de gamme de ces appareils autorise aussi la prise d'une voix off détaillée avec des tonalités particulièrement riches, lors du montage.
Tout cela avec à la fois des options qui permettent de connecter l'ensemble via USB type C ou Lightning sur un smartphone Android ou un iPhone. Mais aussi sur d'autres appareils comme des caméras vidéo professionnelles, via la connexion audio analogique TRS.
Sans tracas et compatible avec tout ce que vous avez déjà
Contrairement à d'autres solutions qui reposent sur une application constructeur pour fonctionner, le récepteur du Boya Magic est nativement reconnu comme une source audio supplémentaires, aussi bien sur les smartphones Android que les iPhone.
En conséquence, aucune configuration n'est vraiment requise. Il suffit de brancher le récepteur adéquat sur votre smartphone, pour que tout fonctionne dans la seconde. L'enregistrement sonore via les sources audio du Boya Magic peut être paramétré directement dans votre application d'enregistrement préférée. Simple et efficace.
Tout cela sans vous soucier de l'autonomie. L'ensemble fonctionne de ce point de vue un peu à la manière des écouteurs True Wireless tels que les AirPods ou les Galaxy Buds. Chaque micro sans fil dispose d'une batterie de 6 heures en continu. Ils se rechargent dès que vous les replacez dans leur boîtier. Ce qui porte l'autonomie totale à 30 heures.
Un prix incontournable pendant les Prime Days
Le Boya Magic est proposé en 4 variantes à prix griffé pendant les Prime Days d'Amazon. La déclinaison la plus complète avec récepteurs Lightning, USB type C et TRS inclus, bénéficie de 15% de réduction. Prix spécial Prime Day : BOYA Magic 02 à 151 € et BOYA Magic 05 à 103 €. Pour en savoir plus, cliquez sur le bouton ci-dessous.