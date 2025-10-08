Que l'on soit amateur ou professionnel, la prise de son est un point essentiel lorsque l'on tourne une vidéo. En particulier pour les sons d'ambiance, les voix, et autres éléments sonores sur lesquels vous souhaitez attirer l'attention.

Du coup, même lorsque l'on prend des images avec le smartphone, opter pour un dispositif de prise de son distinct est essentiel. Ce qui signifiait, jusqu'à il y a encore peu de temps, d'ajouter des contraintes significatives lors du tournage. Les dispositifs étaient en effet encombrants à transporter et il fallait surtout compter sur des mètres de câbles à gérer.

La marque Boya propose, avec son Boya Magic, une alternative totalement sans fil, et surtout très versatile, puisque vous pouvez à la fois l'utiliser comme un micro à la main, une paire de micros cravate, un micro idéal pour les voix off lors du montage ou l'attacher à une caméra vidéo. Disponible en promotion Prime Days : BOYA Magic 02 à 151 € et BOYA Magic 05 à 103 €.