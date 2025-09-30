Les French Days se terminent ce soir et Amazon joue la carte de l’urgence avec une promo choc sur un écran gaming 165 Hz. Une offre taillée pour les joueurs qui veulent fluidité et confort visuel sans dépenser plus de 80 €.
À l’occasion du dernier jour des French Days, Amazon affiche une remise spectaculaire sur l’écran gaming AOC 24G2SP. Ce modèle de 23,8 pouces Full HD passe de 149,00 € à seulement 79,00 € (-47 %), un prix rarement vu pour un écran de cette catégorie.
Pensé pour offrir réactivité et confort, il embarque un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse ultra-court de 1 ms et la technologie FreeSync Premium pour une expérience de jeu fluide et sans saccades. Une belle opportunité pour renouveler son setup PC gamer à petit prix.
Pourquoi choisir l’écran gaming AOC 24G2SP ?
- Taux de rafraîchissement 165 Hz
- Réactivité de 1 ms
- Pied ergonomique réglable
Un écran gaming 165 Hz à prix mini
Les joueurs recherchent avant tout de la fluidité et cet écran ne fait aucun compromis. Son taux de rafraîchissement de 165 Hz associé à un temps de réponse de 1 ms permet d’afficher des images nettes et réactives, idéales pour les FPS ou les jeux compétitifs. La présence du mode « Low Input Lag » réduit encore le délai entre vos actions et leur affichage à l’écran, un vrai plus pour les amateurs de performance.
Pensé pour les longues sessions, l’écran embarque les technologies Flicker Free et Low Blue Mode qui réduisent la fatigue visuelle. Son panneau IPS Full HD assure quant à lui une bonne restitution des couleurs et des angles de vision larges. Son pied réglable en hauteur (jusqu’à 130 mm) et son support VESA offrent une ergonomie adaptée à toutes les configurations de bureau.
La polyvalence est aussi au rendez-vous avec deux ports HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, une sortie casque et même une prise VGA pour les anciennes configurations. AOC fournit une garantie constructeur de 3 ans, de quoi investir l’esprit tranquille dans ce moniteur à la fois accessible et complet.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.