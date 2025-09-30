À l’occasion du dernier jour des French Days, Amazon affiche une remise spectaculaire sur l’écran gaming AOC 24G2SP. Ce modèle de 23,8 pouces Full HD passe de 149,00 € à seulement 79,00 € (-47 %), un prix rarement vu pour un écran de cette catégorie.

Pensé pour offrir réactivité et confort, il embarque un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse ultra-court de 1 ms et la technologie FreeSync Premium pour une expérience de jeu fluide et sans saccades. Une belle opportunité pour renouveler son setup PC gamer à petit prix.