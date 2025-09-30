Amazon termine les French Days en beauté avec une remise massive sur le mini PC NiPoGi Essenx E2. Compact, silencieux et prêt à l’emploi, il tombe sous la barre symbolique des 190 € pour quelques heures encore.
Les French Days touchent à leur fin, mais certaines affaires valent le détour jusqu’au dernier moment. C’est le cas du NiPoGi Essenx E2 Mini PC, une solution compacte et efficace pour travailler, naviguer ou équiper un bureau sans se ruiner. Proposé à seulement 189,91 € au lieu de 259,00 € sur Amazon, ce modèle embarque Windows 11 Pro, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go pour un confort immédiat dès le premier démarrage.
Pourquoi choisir le NiPoGi Essenx E2 ?
- Format ultra compact et discret
- 16 Go de RAM déjà installés
- Windows 11 Pro inclus
Un mini PC malin pour travailler et étudier
Pensé pour remplacer avantageusement une tour classique, le NiPoGi Essenx E2 se distingue par son format réduit, qui se glisse facilement sur un bureau ou derrière un écran. Il embarque un processeur Intel Alder Lake-N97 cadencé jusqu’à 3,6 GHz, capable d’assurer une bonne réactivité dans les usages bureautiques, la navigation web ou encore le visionnage de contenus multimédias. Avec ses 16 Go de mémoire vive DDR4 et son SSD M.2 de 512 Go, il ne se contente pas d’être compact : il est aussi fluide et rapide dans le quotidien.
Connectique et polyvalence au rendez-vous
Malgré son gabarit réduit, ce mini PC offre une connectique complète : HDMI, DisplayPort, ports USB et double Wi-Fi. Vous pouvez ainsi connecter facilement plusieurs périphériques ou même gérer deux écrans en 4K simultanément, un atout appréciable pour la productivité. Les étudiants, télétravailleurs et utilisateurs en quête d’un PC secondaire y trouveront un allié pratique, prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte.
Une offre qui expire ce soir
Proposé à moins de 190 € pour ce dernier jour des French Days, le NiPoGi Essenx E2 est une opportunité rare de s’équiper d’un mini PC complet sous Windows 11 Pro sans dépasser un budget serré. Un deal taillé pour celles et ceux qui cherchent efficacité et discrétion… mais il faudra agir avant minuit !
