Connectique et polyvalence au rendez-vous

Malgré son gabarit réduit, ce mini PC offre une connectique complète : HDMI, DisplayPort, ports USB et double Wi-Fi. Vous pouvez ainsi connecter facilement plusieurs périphériques ou même gérer deux écrans en 4K simultanément, un atout appréciable pour la productivité. Les étudiants, télétravailleurs et utilisateurs en quête d’un PC secondaire y trouveront un allié pratique, prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte.

Une offre qui expire ce soir

Proposé à moins de 190 € pour ce dernier jour des French Days, le NiPoGi Essenx E2 est une opportunité rare de s’équiper d’un mini PC complet sous Windows 11 Pro sans dépasser un budget serré. Un deal taillé pour celles et ceux qui cherchent efficacité et discrétion… mais il faudra agir avant minuit !