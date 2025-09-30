C’est le moment ou jamais de craquer : la PS5 Slim Digital chute à 374 € pour la fin des French Days. Une réduction choc, valable encore quelques heures seulement, qui fait de cette console culte le bon plan immanquable du jour.
Les French Days s’achèvent ce soir et Amazon sort l’artillerie lourde avec une remise spectaculaire sur la console la plus convoitée du moment. La PlayStation 5 Slim Édition Numérique s’affiche à seulement 374 € au lieu de 499,99 €, une opportunité rarissime pour s’équiper de la dernière génération de console Sony à prix réduit.
Pourquoi choisir la PS5 Slim Digital ?
- Une console nouvelle génération
- Un prix rarement aussi bas
- Un catalogue de jeux XXL
PS5 Slim : la console star des French Days en promo exceptionnelle
Plus compacte et plus légère que la version originale, la PS5 Slim reprend toutes les qualités qui ont fait le succès de la PlayStation 5. Elle intègre un SSD ultra-rapide de 1 To qui réduit drastiquement les temps de chargement et offre une expérience de jeu plus fluide que jamais. Son design revisité permet un gain de place appréciable sans faire de compromis sur la puissance.
Compatible avec les derniers titres en 4K et le Ray Tracing, elle garantit des graphismes impressionnants et un réalisme bluffant. La manette DualSense, incluse dans ce pack, ajoute une dimension immersive supplémentaire avec ses gâchettes adaptatives et son retour haptique, déjà salués par les joueurs comme une révolution du gameplay.
Une offre qui s’envole dès ce soir
Si vous cherchez une porte d’entrée abordable dans l’univers PS5, difficile de trouver mieux. Habituellement vendue à près de 500 €, la PS5 Slim Digital tombe aujourd’hui à 374 €, mais uniquement dans le cadre des French Days qui prennent fin ce soir. Un stock limité, une réduction massive et une console culte : tous les ingrédients d’un bon plan à saisir sans hésiter.
