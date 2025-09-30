Compatible avec les derniers titres en 4K et le Ray Tracing, elle garantit des graphismes impressionnants et un réalisme bluffant. La manette DualSense, incluse dans ce pack, ajoute une dimension immersive supplémentaire avec ses gâchettes adaptatives et son retour haptique, déjà salués par les joueurs comme une révolution du gameplay.

Une offre qui s’envole dès ce soir

Si vous cherchez une porte d’entrée abordable dans l’univers PS5, difficile de trouver mieux. Habituellement vendue à près de 500 €, la PS5 Slim Digital tombe aujourd’hui à 374 €, mais uniquement dans le cadre des French Days qui prennent fin ce soir. Un stock limité, une réduction massive et une console culte : tous les ingrédients d’un bon plan à saisir sans hésiter.