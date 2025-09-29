Amazon baisse déjà les prix de son iPhone 16 Plus : une aubaine pour ceux qui veulent un grand écran sans se ruiner. Avec la sortie du 17, ce modèle devient plus accessible que jamais.
Lancé il y a tout juste quelques mois, l’iPhone 16 Plus profite déjà d’une chute de prix intéressante dans le cadre des French Days. Affiché à 1 016 €, il est désormais disponible à 966 € seulement sur cette offre Amazon, soit 50 € de moins. Une belle occasion de mettre la main sur un smartphone grand format signé Apple, d’autant que la sortie de l’iPhone 17 vient de faire basculer les tarifs.
Pour ceux qui veulent un grand écran et une autonomie confortable, sans atteindre les 1 400 € demandés pour un iPhone 17 Pro Max, ce bon plan tombe à point nommé.
Pourquoi choisir l’iPhone 16 Plus ?
- Un grand écran pour le multimédia
- Autonomie solide au quotidien
- Moins cher que le 17 Pro Max
L'iPhone 16 Plus : un grand format désormais à prix contenu
L’iPhone 16 Plus s’adresse avant tout aux amateurs de grands écrans qui ne veulent pas faire de compromis sur le confort de lecture et le visionnage de vidéos. Son format généreux en fait un compagnon idéal pour les séries, les jeux et la navigation. Notre test de l’iPhone 16 a mis en lumière sa polyvalence et sa puissance, proches des versions plus onéreuses.
Ce modèle profite d’une autonomie renforcée, un point crucial pour un smartphone de grande taille. En usage intensif, il tient facilement la journée, et même davantage en utilisation classique. Certes, il n’offre pas toutes les fonctionnalités avancées des modèles Pro, mais il reste une excellente alternative pour celles et ceux qui privilégient la taille d’écran et l’endurance.
Le contexte est d’ailleurs particulier : avec l’arrivée de l’iPhone 17, les déclinaisons “Plus” vont disparaître. L’iPhone 16 Plus pourrait donc être le dernier de la gamme avant longtemps. Pour les consommateurs, c’est une double opportunité : profiter d’un prix plus bas et mettre la main sur un modèle qui pourrait bien devenir collector dans la stratégie d’Apple.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.