Lancé il y a tout juste quelques mois, l’iPhone 16 Plus profite déjà d’une chute de prix intéressante dans le cadre des French Days. Affiché à 1 016 €, il est désormais disponible à 966 € seulement sur cette offre Amazon, soit 50 € de moins. Une belle occasion de mettre la main sur un smartphone grand format signé Apple, d’autant que la sortie de l’iPhone 17 vient de faire basculer les tarifs.

Pour ceux qui veulent un grand écran et une autonomie confortable, sans atteindre les 1 400 € demandés pour un iPhone 17 Pro Max, ce bon plan tombe à point nommé.