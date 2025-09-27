Barça – PSG, c’est le rendez-vous européen que tous les passionnés de foot attendent. Entre rivalité sportive et ambiance électrique au Camp Nou, le match promet des émotions fortes. Découvrez comment suivre cette affiche de Ligue des Champions en direct et à prix réduit grâce à l’offre Canal+.
Le rendez-vous est fixé : le Paris Saint-Germain se déplace au Camp Nou pour affronter le FC Barcelone dans un choc de Ligue des Champions déjà annoncé comme l’un des plus intenses de la saison. Pour ne rien manquer de cette rencontre classée à haut risque en Espagne, Canal+ propose une formule taillée pour les passionnés de sport.
L’offre Rat+ Sport est disponible dès 19,99 € par mois au lieu de 45,99 €, exclusivement pour les moins de 26 ans (voir l’offre Canal+ ici). De quoi profiter du match et de toutes les compétitions majeures sans se ruiner.
Pourquoi choisir l'offre RAT + Sport ?
- Prix réduit pour -26 ans
- Accès aux chaînes Canal+ Sport
- Diffusion Ligue des Champions en direct
Comment regarder Barça – PSG à moindre coût avec Canal+ Rat+ Sport ?
Suivre un match de Ligue des Champions n’a jamais été aussi accessible pour les jeunes fans de football. Grâce à l’offre Canal+ Rat+ Sport réservée aux moins de 26 ans, vous profitez d’un tarif réduit pour accéder aux chaînes sportives du groupe et vivre en direct l’affiche Barça – PSG.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
L’abonnement Canal+ Rat+ Sport se distingue par un rapport prix/contenu difficile à battre pour les moins de 26 ans. Proposé à 19,99 € au lieu de 45,99 €, il offre un accès complet aux chaînes Canal+ et Canal+ Sport, mais aussi aux diffuseurs partenaires comme beIN Sports et Eurosport, garantissant la retransmission des plus grandes compétitions européennes et mondiales. Pour un étudiant ou un jeune actif, c’est une formule pensée pour suivre ses clubs et équipes préférés sans multiplier les abonnements.
L’usage au quotidien se veut simple et flexible. L’offre donne accès au direct et au replay via l’application myCanal, sur smartphone, tablette, TV connectée ou console de jeu. Vous pouvez ainsi lancer le match du Barça – PSG le soir du 25 septembre 2025 dans votre salon, mais aussi le suivre en déplacement ou en mobilité. Cette polyvalence séduit particulièrement ceux qui jonglent entre études, travail et sorties, sans jamais renoncer au sport en direct.
L’avantage majeur reste l’économie réalisée chaque mois, soit plus de 25 € de réduction par rapport au tarif standard. À l’inverse, le seul vrai frein réside dans la limite d’âge : au-delà de 26 ans, l’offre n’est plus accessible. Cela en fait donc une opportunité temporaire mais attractive, qui permet de profiter pleinement de l’un des rendez-vous sportifs les plus attendus de la saison, sans sacrifier son budget.