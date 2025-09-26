Disney+ casse les prix en ce moment avec une offre limitée à 2,99 € par mois. Mais attention : il ne reste plus que deux jours pour en profiter avant la fin de la promo.
Disney+ propose une offre exceptionnelle pour ses nouveaux abonnés et anciens utilisateurs éligibles : l’abonnement Standard avec pub est affiché à seulement 2,99 € par mois pendant 3 mois au lieu de 6,99 €. Une promotion valable jusqu’au 27 septembre, qui permet de découvrir ou redécouvrir le vaste catalogue de films, séries et documentaires sans se ruiner. Avec des nouveautés comme Mufasa : Le Roi Lion ou encore Marvel Zombies, c’est le moment idéal pour s’abonner et profiter d’un automne placé sous le signe du divertissement.
Les trois formules en promo jusqu’au 27 septembre
- Standard avec pub : 2,99 €/mois (au lieu de 5,99 €)
- Standard sans pub : 5,99 €/mois (au lieu de 8,99 €)
- Premium : 9,99 €/mois (au lieu de 11,99 €)
Disney+ à prix mini pour la rentrée : un catalogue riche et des nouveautés marquantes
Avec son offre temporaire, Disney+ rend l’accès à son immense catalogue encore plus attractif. On y retrouve des classiques incontournables, mais aussi de nombreuses exclusivités. Dans notre comparatif des meilleures plateformes de streaming, Disney+ figure parmi les services les plus complets pour toute la famille.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Disney+ séduit d’abord par la diversité de son contenu. La plateforme ne se limite pas aux films d’animation de Disney : elle propose aussi les univers Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic et Star, avec des productions originales exclusives. Cela en fait une solution de streaming complète, aussi bien pour les enfants que pour les adultes.
La rentrée 2025 apporte son lot de nouveautés. Mufasa : Le Roi Lion est déjà disponible et figure en tête du classement du jour, suivi de Marvel Zombies et Alien Earth. D’autres sorties sont prévues, de quoi combler les amateurs de blockbusters et de séries inédites.
Côté pratique, l’abonnement fonctionne sur TV connectée, smartphone, tablette ou console. Chaque compte peut accueillir plusieurs profils et propose des options de contrôle parental avancées, idéales pour les familles. Seul bémol : le tarif remonte automatiquement à partir de 6,99 € après les 3 mois si l’on ne résilie pas.
Avec une échéance fixée au 27 septembre, cette promotion tombe à point nommé pour animer vos soirées d’automne à moindre coût.