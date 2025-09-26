Disney+ séduit d’abord par la diversité de son contenu. La plateforme ne se limite pas aux films d’animation de Disney : elle propose aussi les univers Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic et Star, avec des productions originales exclusives. Cela en fait une solution de streaming complète, aussi bien pour les enfants que pour les adultes.

La rentrée 2025 apporte son lot de nouveautés. Mufasa : Le Roi Lion est déjà disponible et figure en tête du classement du jour, suivi de Marvel Zombies et Alien Earth. D’autres sorties sont prévues, de quoi combler les amateurs de blockbusters et de séries inédites.

Côté pratique, l’abonnement fonctionne sur TV connectée, smartphone, tablette ou console. Chaque compte peut accueillir plusieurs profils et propose des options de contrôle parental avancées, idéales pour les familles. Seul bémol : le tarif remonte automatiquement à partir de 6,99 € après les 3 mois si l’on ne résilie pas.

Avec une échéance fixée au 27 septembre, cette promotion tombe à point nommé pour animer vos soirées d’automne à moindre coût.