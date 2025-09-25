L’atout majeur de ce Lenovo Yoga Slim 7 réside dans son écran OLED WUXGA de 14 pouces. Offrant des couleurs riches et un contraste marqué, il permet de profiter d’images éclatantes, que ce soit pour un usage professionnel ou pour le loisir. Les créatifs apprécieront particulièrement l’étalonnage matériel intégré, qui assure une restitution fidèle des teintes, un vrai plus pour le montage photo ou vidéo.

Sous le capot, la machine embarque un processeur Intel Core Ultra 7 155H, épaulé par 32 Go de mémoire vive et un SSD d’1 To. Une combinaison qui garantit fluidité et rapidité dans toutes les tâches, y compris le multitâche ou les logiciels exigeants. De quoi travailler sereinement sans se soucier de la lenteur ou du manque d’espace de stockage.

Côté mobilité, le Yoga Slim 7 ne dépasse pas les 1,39 kg et offre une autonomie étudiée pour accompagner une journée de travail complète. Le Wi-Fi 6E assure une connexion stable, et la webcam Full HD dotée de micros avec filtrage de bruit facilite les appels vidéo. En revanche, son format compact limite l’espace de refroidissement, ce qui peut faire monter la température lors des sessions les plus lourdes. Avec la remise de 500 € proposée en ce mois de septembre 2025 pour les French Days, il s’impose comme un investissement intéressant pour celles et ceux qui veulent conjuguer élégance, performance et légèreté.