Un PC portable haut de gamme perd 500 € pendant les French Days ! Amazon brade le Lenovo Yoga Slim 7, un ultraportable OLED de 14 pouces doté de 32 Go de RAM et d’1 To de stockage. Une occasion rare de profiter d’un écran éclatant et de performances solides à prix réduit.
Le Lenovo Yoga Slim 7 combine élégance et puissance dans un format compact pensé pour la mobilité. Son écran OLED de 14 pouces garantit une image éclatante, tandis que son processeur Intel Core Ultra 7 accompagné de 32 Go de RAM et d’1 To de SSD assure une fluidité sans faille, même dans les usages intensifs. À l’occasion des French Days, ce modèle voit son prix chuter de 1499,99 € à seulement 949,99 €, soit environ 500 € d’économies.
Pourquoi choisir ce PC Lenovo Yoga Slim 7 ?
- Écran OLED 14’’ immersif
- 32 Go de RAM rapide
- SSD 1 To spacieux
Lenovo Yoga Slim 7 : l’ultraportable OLED qui mise sur la puissance et la mobilité
Pensé pour allier confort visuel et réactivité, le Lenovo Yoga Slim 7 se distingue par son écran OLED éclatant et sa configuration musclée. Compact et léger, il répond aux besoins de celles et ceux qui cherchent un ordinateur premium pour travailler ou se divertir partout. Dans la même lignée que d’autres modèles haut de gamme déjà passés au banc d’essai dans notre comparatif des meilleurs PC portables, il illustre bien la tendance aux machines fines, mais performantes.
L’atout majeur de ce Lenovo Yoga Slim 7 réside dans son écran OLED WUXGA de 14 pouces. Offrant des couleurs riches et un contraste marqué, il permet de profiter d’images éclatantes, que ce soit pour un usage professionnel ou pour le loisir. Les créatifs apprécieront particulièrement l’étalonnage matériel intégré, qui assure une restitution fidèle des teintes, un vrai plus pour le montage photo ou vidéo.
Sous le capot, la machine embarque un processeur Intel Core Ultra 7 155H, épaulé par 32 Go de mémoire vive et un SSD d’1 To. Une combinaison qui garantit fluidité et rapidité dans toutes les tâches, y compris le multitâche ou les logiciels exigeants. De quoi travailler sereinement sans se soucier de la lenteur ou du manque d’espace de stockage.
Côté mobilité, le Yoga Slim 7 ne dépasse pas les 1,39 kg et offre une autonomie étudiée pour accompagner une journée de travail complète. Le Wi-Fi 6E assure une connexion stable, et la webcam Full HD dotée de micros avec filtrage de bruit facilite les appels vidéo. En revanche, son format compact limite l’espace de refroidissement, ce qui peut faire monter la température lors des sessions les plus lourdes. Avec la remise de 500 € proposée en ce mois de septembre 2025 pour les French Days, il s’impose comme un investissement intéressant pour celles et ceux qui veulent conjuguer élégance, performance et légèreté.
