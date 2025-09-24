Design premium, dalle OLED dernière génération et technologies maison de LG : la nouvelle LG OLED 48G5 2025 s’impose comme un écran haut de gamme, pensé pour le cinéma et le gaming.
Une nouvelle génération d’OLED disponible dès maintenant
LG renouvelle sa gamme phare avec la série OLED G5 2025. Véritable référence pour les amateurs de belles images, le téléviseur LG G5 combine un design raffiné pensé pour s’intégrer dans tous les intérieurs et une dalle OLED 4K de dernière génération, offrant des contrastes parfaits et des couleurs éclatantes. Boulanger propose désormais ce modèle de 121 cm en exclusivité, une opportunité pour ceux qui veulent s’équiper des toutes dernières innovations LG.
Les 3 points forts de la LG OLED 48G5 (2025) :
- Dalle OLED 4K dernière génération : contrastes infinis et fidélité des couleurs.
- Processeur LG Alpha 11 AI : mise à l’échelle intelligente et fluidité exceptionnelle
- Design Gallery : pensée pour être accrochée au mur comme un tableau, avec une finition haut de gamme.
Une TV pensée pour le cinéma et le gaming
La LG OLED 48G5 2025 ne se contente pas d’un écran sublime : elle embarque le nouveau processeur Alpha 11 AI, qui analyse et optimise chaque scène pour offrir des images encore plus précises et immersives. Que ce soit pour un film, une série ou un match, la fluidité et le rendu des couleurs impressionnent.
Côté son, elle bénéficie du Dolby Atmos et du AI Sound Pro, capables de recréer un effet surround immersif sans installation supplémentaire. Les amateurs de gaming apprécieront la compatibilité HDMI 2.1, le VRR, l’ALLM et le temps de réponse ultra court des dalles OLED, faisant de ce téléviseur un choix idéal pour les consoles nouvelle génération comme la PS5 et la Xbox Series X.
Enfin, son design Gallery minimaliste a été pensé pour disparaître visuellement dans la pièce lorsqu’elle est accrochée au mur, avec une finition digne des modèles les plus premium.
Une belle offre à saisir pendant les French Days
La gamme LG OLED G5 2025 représente ce que le constructeur fait de mieux aujourd’hui. Le modèle 48 pouces est particulièrement intéressant pour ceux qui cherchent un écran haut de gamme dans un format adapté aux salons plus compacts. Proposée dès maintenant chez Boulanger, cette TV est un excellent choix pour les passionnés de cinéma comme pour les joueurs exigeants.
Avec son design raffiné, sa dalle OLED 4K et ses performances exceptionnelles en cinéma comme en gaming, la LG OLED 48G5 2025 s’impose comme un incontournable de cette nouvelle génération. Disponible dès maintenant chez Boulanger, c’est un investissement premium qui transformera vos soirées films et vos sessions de jeu.
