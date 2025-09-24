La LG OLED 48G5 2025 ne se contente pas d’un écran sublime : elle embarque le nouveau processeur Alpha 11 AI, qui analyse et optimise chaque scène pour offrir des images encore plus précises et immersives. Que ce soit pour un film, une série ou un match, la fluidité et le rendu des couleurs impressionnent.

Côté son, elle bénéficie du Dolby Atmos et du AI Sound Pro, capables de recréer un effet surround immersif sans installation supplémentaire. Les amateurs de gaming apprécieront la compatibilité HDMI 2.1, le VRR, l’ALLM et le temps de réponse ultra court des dalles OLED, faisant de ce téléviseur un choix idéal pour les consoles nouvelle génération comme la PS5 et la Xbox Series X.

Enfin, son design Gallery minimaliste a été pensé pour disparaître visuellement dans la pièce lorsqu’elle est accrochée au mur, avec une finition digne des modèles les plus premium.