Le MacBook Air M2 reste fidèle à l’ADN de la gamme : un ordinateur fin, léger et endurant, idéal pour accompagner vos journées. Grâce à ses 16 Go de RAM, il assure une excellente fluidité, même avec plusieurs applications ouvertes, et s’adapte parfaitement aux étudiants comme aux professionnels exigeants.

La puce M2 délivre des performances solides, permettant de travailler sur des projets graphiques, d’éditer des vidéos légères ou de gérer du multitâche intensif. Son écran Liquid Retina de 13,6 pouces offre un rendu lumineux et précis, idéal pour le travail comme pour le divertissement. Enfin, son autonomie pouvant dépasser les 15 heures vous permet de tenir toute une journée sans chargeur.