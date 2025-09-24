Un MacBook Air avec puce M2, 16 Go de RAM et un design premium à prix réduit ? Cdiscount propose ce modèle à seulement 774 € au lieu de 799 €. Une belle affaire pour un ultraportable Apple performant et endurant.
Un Apple Macbook a prix choc pour les French Days
Avec la rentrée, les besoins en mobilité et en performance se font sentir, que ce soit pour les cours, le télétravail ou la création. Le MacBook Air 13,6 pouces avec puce M2, 16 Go de RAM et 256 Go de SSD est affiché en promo chez Cdiscount à 774 € seulement. Une offre rare pour un ultraportable Apple aussi bien équipé, qui combine légèreté, puissance et autonomie.
Les 3 points forts du MacBook Air M2 :
- Puce Apple M2 : rapidité et efficacité pour toutes vos tâches
- 16 Go de mémoire unifiée : fluidité optimale même en multitâche intensif
- Écran Liquid Retina 13,6 pouces : couleurs éclatantes et confort visuel premium
Un ultraportable pensé pour la performance et la mobilité
Le MacBook Air M2 reste fidèle à l’ADN de la gamme : un ordinateur fin, léger et endurant, idéal pour accompagner vos journées. Grâce à ses 16 Go de RAM, il assure une excellente fluidité, même avec plusieurs applications ouvertes, et s’adapte parfaitement aux étudiants comme aux professionnels exigeants.
La puce M2 délivre des performances solides, permettant de travailler sur des projets graphiques, d’éditer des vidéos légères ou de gérer du multitâche intensif. Son écran Liquid Retina de 13,6 pouces offre un rendu lumineux et précis, idéal pour le travail comme pour le divertissement. Enfin, son autonomie pouvant dépasser les 15 heures vous permet de tenir toute une journée sans chargeur.
Une promo rare à saisir pendant les French Days
Avec un tarif affiché à 774 € au lieu de 799 €, Cdiscount rend encore plus accessible un ultraportable Apple moderne et durable. Pour un MacBook Air équipé de 16 Go de RAM, cette réduction est une excellente occasion de s’équiper pour la rentrée sans faire exploser son budget. Les bons plans sur les MacBook étant rares, c’est une opportunité à saisir rapidement.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
