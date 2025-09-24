Boulanger se joint aux French Days avec une pluie de réductions sur l’électroménager, l’audio et le high-tech. Au programme, une barre de son LG, un expresso broyeur Delonghi, un aspirateur balai Rowenta, une TV Mini LED TCL et un écran PC gamer MSI. Cinq promos solides à découvrir sans attendre.
Les French Days 2025 démarrent en fanfare ce mercredi ! Boulanger s’invite à la fête en proposant dès aujourd’hui des réductions massives sur une sélection de produits incontournables. Du côté du catalogue, on retrouve une barre de son LG pour booster l’expérience cinéma à domicile, un expresso broyeur Delonghi pour les amateurs de café, ou encore un aspirateur balai Rowenta pensé pour un nettoyage rapide et efficace.
Les amateurs de divertissement ne sont pas oubliés avec une TV Mini LED TCL 65 pouces en forte baisse et un écran PC gamer MSI à prix mini. Découvrez sans plus attendre les offres à saisir dès ce premier jour des French Days !
Les 5 promos chocs à saisir chez Boulanger
- Barre de son LG S90TY à 499,00 € au lieu de 799,00 €
- Expresso Broyeur DELONGHI Dinamica à 399,99 € au lieu de 499,99 €
- Aspirateur balai ROWENTA X Force Flex à 299,00 € au lieu de 399,00 €
- TV Mini LED TCL 65” 65C79K 2025 à 799,00 € au lieu de 999,99 €
- Écran PC Gamer MSI MAG 255F E20 24” à 99,99 € au lieu de 129,99 €
Des offres utiles pour s’équiper à moindre prix
Ces promotions Boulanger couvrent des besoins variés du quotidien, du confort à la maison aux loisirs numériques. Les amateurs de cinéma pourront renforcer leur installation avec la barre de son LG S90TY, tandis que la TV Mini LED TCL 65 pouces offre une belle diagonale à tarif réduit.
Pour les joueurs, l’écran MSI Rapid IPS affiche un excellent rapport qualité/prix, dans la lignée des modèles déjà testés par notre rédaction comme le MSI Optix MAG 272CQR. Du côté de l’électroménager, l’expresso broyeur Delonghi et l’aspirateur Rowenta se distinguent par leur praticité, avec des remises notables qui tombent à point nommé pour ce premier jour des French Days.
Comment bien choisir ses promos pendant les French Days ?
Avec la profusion d’offres qui accompagnent les French Days, il est important de cibler les produits qui répondent vraiment à vos besoins. Miser sur des références polyvalentes, comme un aspirateur balai ou un écran PC gamer abordable, permet de s’équiper utilement sans céder aux achats impulsifs. Comparer les caractéristiques, vérifier la compatibilité (par exemple pour une barre de son avec votre TV), ou encore s’appuyer sur les tests produits déjà disponibles aide à faire le bon choix et à profiter pleinement de ces promotions limitées dans le temps.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.