L’alarme Verisure est pensée pour allier efficacité et simplicité d’usage. Accessible dès 34,90 € TTC par mois, elle intègre la télésurveillance 24h/24, l’entretien complet du matériel et la gestion des alertes. En cas d’intrusion confirmée, l’envoi des forces de l’ordre ou des secours est directement déclenché. Contrairement à une alarme classique, ce système repose sur un suivi humain permanent.

L’offre inclut une centrale d’alarme, des détecteurs de mouvements avec images, des capteurs d’ouverture, un lecteur de badges et trois badges intelligents pour sécuriser les principaux accès du logement. En parallèle, l’application mobile My Verisure permet d’activer ou désactiver l’alarme à distance, consulter l’historique ou vérifier les images en temps réel. Une fonctionnalité rassurante, notamment en cas d’absence prolongée.

Notre rédaction a déjà eu l’occasion de tester plusieurs systèmes de sécurité connectés : Verisure fait partie des solutions haut de gamme les plus complètes, combinant technologie et accompagnement humain. Consultez notre comparatif des meilleures alarmes connectées pour voir où elle se situe face à la concurrence.