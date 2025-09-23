Avec l’automne qui s’installe et les nuits qui tombent plus tôt, la sécurité de la maison redevient une priorité. Verisure en profite pour lancer une offre spéciale sur son alarme connectée avec télésurveillance incluse.
Avec l’automne qui s’installe, les journées raccourcissent et les soirées plongent plus tôt dans l’obscurité. Une période souvent propice aux intrusions, où la vigilance devient essentielle pour protéger son logement. Verisure propose en ce moment une offre promotionnelle qui combine installation professionnelle à -50% avec matériel moderne et télésurveillance continue, pour aborder la saison en toute sérénité.
Pourquoi choisir Verisure pour protéger sa maison ?
- Surveillance 24h/24 avec intervention
- Installation pro et matériel moderne
- Application mobile pour piloter à distance
Une solution connectée pour garder un œil sur son domicile
L’alarme Verisure est pensée pour allier efficacité et simplicité d’usage. Accessible dès 34,90 € TTC par mois, elle intègre la télésurveillance 24h/24, l’entretien complet du matériel et la gestion des alertes. En cas d’intrusion confirmée, l’envoi des forces de l’ordre ou des secours est directement déclenché. Contrairement à une alarme classique, ce système repose sur un suivi humain permanent.
L’offre inclut une centrale d’alarme, des détecteurs de mouvements avec images, des capteurs d’ouverture, un lecteur de badges et trois badges intelligents pour sécuriser les principaux accès du logement. En parallèle, l’application mobile My Verisure permet d’activer ou désactiver l’alarme à distance, consulter l’historique ou vérifier les images en temps réel. Une fonctionnalité rassurante, notamment en cas d’absence prolongée.
Notre rédaction a déjà eu l’occasion de tester plusieurs systèmes de sécurité connectés : Verisure fait partie des solutions haut de gamme les plus complètes, combinant technologie et accompagnement humain. Consultez notre comparatif des meilleures alarmes connectées pour voir où elle se situe face à la concurrence.
En ce moment, l’installation de l’alarme Verisure est proposée à 299 € HT au lieu de 499 € HT, soit 200 € HT de remise immédiate à condition de souscrire dans les 7 jours. Cette réduction de 50 % rend plus accessible une solution clé en main, généralement positionnée dans le haut de gamme.
Avec la rentrée qui bat son plein et les nuits qui s’allongent, c’est le moment idéal pour renforcer la sécurité de son logement. Cette offre permet d’anticiper la saison froide et de profiter d’un système fiable, surveillé en continu, sans attendre.