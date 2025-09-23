L'Apple iPad Mini tombe à 549 € sur Amazon, en baisse de 10 % par rapport au prix moyen habituel. Cette tablette compacte combine un écran lumineux de 8,3 pouces et un design léger adapté à une utilisation nomade.

Sa prise en main rapide favorise une utilisation aussi bien pour le travail que pour le divertissement. On peut trouver que ce format plaira à celles et ceux qui bougent souvent, ou qui aiment les appareils faciles à transporter.