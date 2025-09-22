Un PC portable premium signé Samsung est en forte baisse chez Boulanger. Le Galaxy Book4 15,6” passe sous les 550 €, un prix rarement observé pour ce modèle polyvalent.
Le Samsung Galaxy Book4 15,6 pouces équipé d’un processeur Intel Core i5, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go profite d’une belle réduction chez Boulanger. Habituellement vendu 649,99 €, il tombe aujourd’hui à 549,99 € chez Boulanger, soit 100 € de moins. Un prix attractif pour un ultrabook pensé pour la productivité et la polyvalence.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book4 ?
- Un design sobre et premium
- 16 Go de mémoire vive
- Un écran 15,6 pouces confortable
Samsung Galaxy Book4 : un ultrabook taillé pour le quotidien
Avec son format fin et léger, le Galaxy Book4 se positionne comme une alternative sérieuse aux ultrabooks concurrents. Son écran 15,6 pouces offre un confort d’utilisation agréable pour travailler comme pour se divertir. Le processeur Intel Core i5, associé à 16 Go de RAM, assure une bonne fluidité même avec plusieurs applications ouvertes en parallèle.
Un bon plan qui tombe à pic chez Boulanger
L’intérêt de ce deal ne s’arrête pas au prix du PC. En ce moment, Boulanger propose aussi -30 % sur une sélection de bagagerie PC, ainsi que 50 % de remise sur Bitdefender et McAfee pour protéger votre machine dès l’installation. Enfin, les accessoires PC bénéficient de -15 % avec le code ACCESS15, une bonne occasion de compléter son achat avec une souris, un casque ou un hub USB à moindre coût.
En cette période de rentrée, où l’on cherche souvent à renouveler son équipement informatique, cette offre combinée PC + réductions annexes a de quoi séduire. Le tout, avec la fiabilité d’une grande enseigne française.