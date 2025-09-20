La formule repose sur un abonnement dès 34,90 € par mois, qui comprend l’entretien du matériel, la gestion des alertes SOS et surtout l’envoi des forces de l’ordre ou des secours en cas d’alerte confirmée ￼. Contrairement à une alarme classique, ce service repose sur un accompagnement humain permanent.

En parallèle, l’application My Verisure permet de contrôler le système depuis un smartphone. Activer ou désactiver l’alarme, consulter l’historique ou vérifier les images à distance devient simple et rassurant, notamment lors d’un départ en vacances ou d’une absence prolongée.

Côté coût initial, l’installation est actuellement proposée à 299 € HT au lieu de 499 € HT, sous réserve de souscrire dans les 7 jours ￼. Cette remise de 50 % rend l’accès à une solution clé en main plus abordable pour ceux qui souhaitent protéger leur logement sans attendre.

En cette période de rentrée, où déplacements et week-ends se multiplient, profiter de cette promotion Verisure reste une manière judicieuse de sécuriser sa maison avec un système fiable et surveillé en continu.