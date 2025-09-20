Sécuriser son logement devient plus accessible grâce à une offre Verisure en promotion, avec installation et télésurveillance incluses.
L’alarme connectée Verisure est proposée à partir de 34,90 € TTC par mois, avec une offre spéciale sur l’installation fixée à 299 € HT au lieu de 240 € HT après remise immédiate de 200 € HT (si celle-ci est réalisée dans les 7 jours suivant la souscription). Cette formule combine télésurveillance 24h/24, entretien du matériel et accès à l’application mobile My Verisure pour piloter son système à distance.
Pourquoi choisir Verisure pour protéger sa maison ?
- Offre promo installation à -50%
- Télésurveillance 24h/24 incluse
- Pilotage depuis son smartphone
Verisure, l’alarme connectée pour surveiller sa maison à distance
Verisure met en avant une offre complète qui associe installation professionnelle, matériel moderne et télésurveillance continue ￼. La centrale d’alarme est fournie avec détecteurs de mouvements images, détecteurs d’ouverture, lecteur de badges et 3 badges intelligents, afin de couvrir les principaux points d’entrée d’un logement. Cette promo permet d’accéder à une solution haut de gamme avec un investissement réduit sur la mise en service.
La formule repose sur un abonnement dès 34,90 € par mois, qui comprend l’entretien du matériel, la gestion des alertes SOS et surtout l’envoi des forces de l’ordre ou des secours en cas d’alerte confirmée ￼. Contrairement à une alarme classique, ce service repose sur un accompagnement humain permanent.
En parallèle, l’application My Verisure permet de contrôler le système depuis un smartphone. Activer ou désactiver l’alarme, consulter l’historique ou vérifier les images à distance devient simple et rassurant, notamment lors d’un départ en vacances ou d’une absence prolongée.
Côté coût initial, l’installation est actuellement proposée à 299 € HT au lieu de 499 € HT, sous réserve de souscrire dans les 7 jours ￼. Cette remise de 50 % rend l’accès à une solution clé en main plus abordable pour ceux qui souhaitent protéger leur logement sans attendre.
En cette période de rentrée, où déplacements et week-ends se multiplient, profiter de cette promotion Verisure reste une manière judicieuse de sécuriser sa maison avec un système fiable et surveillé en continu.