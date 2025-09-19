L’offre 1minAI se distingue par un fonctionnement simple : un paiement unique de 26 € donne accès à vie à GPT-5 et à d’autres modèles d’intelligence artificielle de référence. En ce 18 septembre 2025, alors que les outils d’IA s’installent toujours plus dans nos usages quotidiens, cette formule apparaît comme une alternative économique face aux abonnements mensuels classiques.

La plateforme regroupe plusieurs moteurs spécialisés selon les besoins : GPT-5 pour générer du texte précis et naturel, Gemini pour explorer des sujets complexes, Claude 3 pour résumer ou analyser des documents, et Midjourney pour la création visuelle. Chaque service est accessible depuis une interface unique, structurée par catégories (texte, image, audio, vidéo, traduction), ce qui facilite la navigation. Le système repose sur un quota mensuel généreux d’un million de crédits, largement suffisant pour un usage régulier, avec des bonus quotidiens pour prolonger l’expérience.

Du côté des avantages, la simplicité et la liberté dominent : un seul tableau de bord, plus aucune facture récurrente et la possibilité de jongler entre plusieurs IA sans contrainte. En contrepartie, l’accès se fait exclusivement via 1minAI, ce qui prive de certaines fonctions propres aux services natifs comme les plugins ou la mémoire prolongée de ChatGPT. Un détail qui pèse peu face aux économies réalisées et à la variété des outils disponibles. Pour celles et ceux qui souhaitent intégrer l’IA dans leur quotidien à la rentrée, c’est un compromis efficace, accessible et durable.