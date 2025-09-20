À partir de 4,99 €/mois, Le petit est l’un des forfaits les plus abordables du marché. Mais Prixtel ne mise pas seulement sur le prix : l’opérateur se distingue aussi par son engagement environnemental. L’opérateur participe à des projets éco-responsables afin de réduire notre empreinte carbone et contribuer à préserver la planète. Prixtel plante des arbres, par exemple (mais pas que !). En France, bien entendu.

Côté service client, Prixtel se veut réactif et efficace, disponible pour accompagner les abonnés en cas de besoin. Comme le souligne un utilisateur satisfait :

“Un forfait qui s'adapte à mon utilisation, à tarif doux et sur un réseau de qualité, avec en plus une appli et un espace en ligne superbes et fonctionnels. Bravo !”