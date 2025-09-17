En cette rentrée, l’équation parfaite semble enfin trouvée : puissance de la fibre, flexibilité d’une offre sans engagement et technologie WiFi 7 pour une couverture optimisée dans tout le logement. C’est ce que propose Bouygues Telecom avec sa B&You Pure Fibre, une box internet taillée pour les usages modernes et intensifs.

Fini les contrats rigides, les hausses tarifaires au bout d’un an ou les débits trop justes dès que trois appareils sont connectés. À 23,99 €/mois sans engagement, cette offre combine le meilleur de la technologie réseau à une grande souplesse d’usage. Elle cible directement les étudiants en colocation, les gamers pointilleux, les pros du télétravail et tous ceux pour qui la stabilité d’une connexion est aujourd’hui un critère non négociable.

Ajoutez à cela jusqu’à 148 € remboursés (mise en service et frais de résiliation inclus), une box livrée rapidement et un service client accessible, et vous obtenez une offre qui coche toutes les cases pour un démarrage d’année en toute sérénité.