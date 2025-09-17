Connexion ultra-rapide, WiFi 7 dernière génération, prix fixe sans engagement… Pour la rentrée 2025, Bouygues Telecom lance la B&You Pure Fibre, une offre pensée pour ceux qui veulent tout, sauf faire des compromis. Avec des débits jusqu’à 8 Gb/s et jusqu’à 148 € de remises à l’arrivée, c’est le bon plan des étudiants, gamers, télétravailleurs et familles connectées.
En cette rentrée, l’équation parfaite semble enfin trouvée : puissance de la fibre, flexibilité d’une offre sans engagement et technologie WiFi 7 pour une couverture optimisée dans tout le logement. C’est ce que propose Bouygues Telecom avec sa B&You Pure Fibre, une box internet taillée pour les usages modernes et intensifs.
Fini les contrats rigides, les hausses tarifaires au bout d’un an ou les débits trop justes dès que trois appareils sont connectés. À 23,99 €/mois sans engagement, cette offre combine le meilleur de la technologie réseau à une grande souplesse d’usage. Elle cible directement les étudiants en colocation, les gamers pointilleux, les pros du télétravail et tous ceux pour qui la stabilité d’une connexion est aujourd’hui un critère non négociable.
Ajoutez à cela jusqu’à 148 € remboursés (mise en service et frais de résiliation inclus), une box livrée rapidement et un service client accessible, et vous obtenez une offre qui coche toutes les cases pour un démarrage d’année en toute sérénité.
Une box fibre taillée pour les usages exigeants
Jusqu’à 8 Gb/s en fibre, pour tous les usages intensifs
Téléchargements massifs, visioconférences simultanées, gaming en cloud ou streaming 4K : la B&You Pure Fibre offre un débit qui rivalise avec les connexions professionnelles. 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi en zone éligible (technologie XGS-PON), ou 2 Gb/s/900 Mb/s ailleurs : aucun ralentissement à signaler, même avec plusieurs appareils actifs en parallèle.
Pour les utilisateurs comme Thomas, gamer et développeur, ces performances changent radicalement le quotidien. Finies les lags, adieu les coupures vidéo : tout devient instantané, même quand la box gère en simultané des jeux en ligne, des téléchargements et des appels visio.
WiFi 7 : la révolution sans fil arrive chez vous
La Bbox WiFi 7 fournie transforme l’expérience réseau. Elle prend en charge des canaux jusqu’à 320 MHz, offrant une vitesse sans fil proche de celle du filaire. Ce nouveau standard, trois fois plus rapide que le WiFi 6, est conçu pour supporter des dizaines de connexions simultanées sans latence.
En clair, même dans une colocation avec des télétravailleurs, des vidéastes et des amateurs de séries, tout le monde reste connecté, sans saturation. Son design vertical et ses 4 antennes par bande permettent une couverture naturelle jusqu’à 80 m² sans perte de signal. Et pour les grands logements, un répéteur WiFi 7 tri-bandes est proposé à 3€/mois (1er mois offert).
Une installation simple, une configuration rapide
Pas besoin d’être technicien : l’installation est gratuite, la livraison rapide, et l’application Bouygues Telecom permet une configuration fluide. Vous suivez la mise en route, gérez vos appareils connectés, et accédez au support client en quelques clics.
Même en cas de panne, une clé 4G vous est fournie pour maintenir une connexion Internet active. Un filet de sécurité idéal en télétravail ou pendant les périodes d’examens.
Une offre pensée pour la rentrée… et au-delà
148 € d’économies et aucun engagement
À 23,99 €/mois, l’offre B&You Pure Fibre est sans engagement et sans hausse après un an. Une transparence rare sur le marché. Et pour faciliter le changement d’opérateur, Bouygues Telecom prend en charge les frais : 48 € pour l’activation et jusqu’à 100 € pour résilier l’ancien abonnement.
Une remise immédiate qui allège la facture dès le premier mois. Pas besoin d’attendre un Black Friday ou une promotion ponctuelle, l’offre est pensée pour être compétitive… tout de suite.
Pour qui est faite la B&You Pure Fibre :
- Les gamers : pour jouer en ligne avec un ping minimal, même en 4K.
- Les étudiants : pour une colocation connectée, sans mauvaise surprise.
- Les télétravailleurs : pour des appels vidéo sans coupure et des transferts rapides.
- Les familles connectées : pour que chacun puisse streamer ou naviguer en même temps.
- Les technophiles : pour profiter d’une maison connectée sans concession.
Une box qui prépare l’avenir du réseau domestique
Une base solide pour la maison intelligente
Le WiFi 7 de la Bbox incluse ne se contente pas de gérer les smartphones et PC. Il est prêt à accueillir les objets connectés de demain : thermostats, caméras, enceintes multiroom, consoles cloud gaming, etc. Une connexion qui anticipe les usages futurs, sans devoir changer de box d’ici un an.
Une solution éco et simple à activer
Cette box s’adresse aussi à ceux qui veulent éviter la paperasse. Le processus de souscription est 100 % en ligne, rapide, et sans engagement. Vous pouvez tester la Pure Fibre à votre rythme, puis arrêter ou continuer sans contrainte.
Et si vous avez un doute ou un imprévu, le service client est accessible du lundi au samedi, par téléphone ou via l’app.
Souscrivez à la B&You Pure Fibre dès maintenant et boostez votre rentrée.
La B&You Pure Fibre est la réponse directe à une question simple : comment concilier débits professionnels, technologie de pointe et offre sans engagement à prix malin ? À 23,99 €/mois, avec jusqu’à 148 € offerts et une connexion WiFi 7 ultra-stable, Bouygues Telecom frappe fort pour la rentrée 2025.
Et comme le prix ne change pas après un an, que le service client reste accessible, et que le modem est à la pointe, vous avez tout à gagner à faire le switch. Que vous soyez en colocation, en télétravail ou en famille, cette offre s’adresse à tous ceux qui ont fait de la fibre une priorité.