La montre connectée accompagne les journées chargées, du bureau à la salle de sport. Son autonomie de plusieurs jours évite de penser à la recharge en permanence, ce qui soulage un peu l'esprit. L'écran Amoled affiche clairement l'heure, les notifications et les données de santé, même à l'extérieur sous la lumière du jour. Certains y voient un compromis pratique pour suivre son rythme sans sacrifier la discrétion. Le design reste sobre, le bracelet ne gêne pas, même en déplacement ou pour dormir.

Les fonctions principales restent accessibles en un geste. On retrouve les alertes d'appels, le contrôle de la musique ou le suivi du sommeil sans perdre du temps dans les menus. Cette simplicité plaît à celles et ceux qui veulent surveiller leur activité sans se compliquer la vie.