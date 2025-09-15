Le SSD s'intègre facilement dans un PC de bureau ou une console. Il accélère le démarrage, les chargements de jeux ou de logiciels, et rend l'usage quotidien plus fluide. Certains diront que le gain se fait surtout sentir lors de transferts volumineux, comme lorsqu'on déplace des vidéos ou des bibliothèques de photos. On peut trouver que la simplicité d'installation aide aussi à franchir le pas, même quand on n'a jamais changé de composant avant.

La mémoire intégrée limite les ralentissements, même lors de plusieurs tâches en parallèle. Ce format compact libère de l'espace à l'intérieur d'un ordinateur, ce qui facilite l'aération et réduit la chauffe lors d'une utilisation prolongée.