L'écran AOC Gaming 24G15N s'affiche à 79 € chez Amazon, soit une baisse de 39 % sur son tarif moyen. Il s'agit du prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Cet écran de 24 pouces en Full HD privilégie la réactivité, avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Il s'adapte à de nombreux usages, du jeu vidéo au télétravail, tout en restant accessible. Certains diront qu'à ce tarif, il devient presque tentant d'en équiper un second poste à la maison.