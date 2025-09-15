Smartphones, PC, périphériques, électroménager ou encore accessoires : Amazon dégaine une pluie de bons plans pour la rentrée avec des réductions sur des produits incontournables comme l’iPhone 16, les AirTag, ou encore les aspirateurs Dyson.
La rentrée est toujours un moment clé pour s’équiper ou renouveler son matériel. Entre nouveaux besoins pour le travail, les études ou simplement pour la maison, les dépenses s’accumulent vite. Heureusement, Amazon multiplie les promotions et propose des remises intéressantes sur de nombreux produits phares. Que vous cherchiez un iPhone dernier cri, un SSD pour booster votre PC, ou un aspirateur robot pour gagner du temps au quotidien, voici une sélection des meilleures offres de rentrée à saisir sans attendre.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Le TOP 10 des deals à saisir ce lundi
- Amazon Fire TV Stick 4K à 39,99 € au lieu de 69,99 €
- Apple iPhone 16 (128 Go) à 808,71 € au lieu de 969 €
- Apple AirTag (Lot de 2) à 68 € au lieu de 78 €
- Ecran PC gaming MSI MAG 27" WQHD à 149,99 € au lieu de 279,99 €
- SSD Crucial P3 Plus 2To NVMe M.2 à 109,99 € au lieu de 119,99 €
- Aspirateur Dyson V8 Advanced à 279 € au lieu de 399 €
- Aspirateur robot Dreame Aqua10 Ultra Roller à 1299 € au lieu de 1499 €
- Batterie externe INIU 20000mAh à 25,63 € au lieu de 49,99 €
- Souris ergonomique Logitech Lift à 43,99 € au lieu de 79,99 €
- Souris sans fil Logitech M185 à 10,99 € au lieu de 17,99 €
Amazon, Apple, Dyson… la rentrée offre de belles promos sur des produits très recherchés
Cette rentrée 2025 s’annonce riche en bonnes affaires. Du côté des produits Apple, l’iPhone 16 s’affiche déjà en promotion alors que sa sortie est encore récente, une opportunité rare pour celles et ceux qui souhaitent s’équiper d’un smartphone premium. Les AirTag, eux, sont proposés à prix réduit pour vous permettre de suivre facilement vos objets du quotidien.
Côté maison, Dyson brade son aspirateur V8 Advanced, tandis que Dreame propose un robot aspirateur laveur haut de gamme, idéal pour garder vos sols impeccables sans effort. Les joueurs et travailleurs sur PC ne sont pas oubliés : un écran MSI WQHD 27 pouces et un SSD Crucial NVMe 2 To viennent compléter la sélection pour booster vos performances. Enfin, les accessoires pratiques comme la batterie externe INIU ou les souris Logitech sont également soldés, parfaits pour préparer la rentrée sans exploser son budget.
Services en ligne : les promos de la rentrée sont là !
En parallèle des produits physiques, les services en ligne profitent eux aussi de réductions attractives à l’occasion de la rentrée. VPN, antivirus et forfaits mobiles sont proposés à prix cassés pour répondre aux besoins numériques de chacun. Un VPN permet de sécuriser vos connexions et d’accéder à vos contenus préférés à l’étranger, tandis qu’un bon antivirus protège vos données sensibles et votre vie privée face aux cybermenaces en constante évolution.
Les forfaits mobiles, quant à eux, se déclinent avec de la data généreuse à prix réduit, ce qui tombe à point nommé pour la rentrée des classes ou le retour au travail. Ces services, souvent négligés, représentent pourtant un vrai atout pour le quotidien, que ce soit pour la sécurité, la productivité ou les loisirs numériques. Autrement dit, la rentrée ne se résume pas aux promos high-tech classiques : elle inclut aussi des économies bienvenues sur tout ce qui gravite autour de votre vie connectée.