Cette rentrée 2025 s’annonce riche en bonnes affaires. Du côté des produits Apple, l’iPhone 16 s’affiche déjà en promotion alors que sa sortie est encore récente, une opportunité rare pour celles et ceux qui souhaitent s’équiper d’un smartphone premium. Les AirTag, eux, sont proposés à prix réduit pour vous permettre de suivre facilement vos objets du quotidien.

Côté maison, Dyson brade son aspirateur V8 Advanced, tandis que Dreame propose un robot aspirateur laveur haut de gamme, idéal pour garder vos sols impeccables sans effort. Les joueurs et travailleurs sur PC ne sont pas oubliés : un écran MSI WQHD 27 pouces et un SSD Crucial NVMe 2 To viennent compléter la sélection pour booster vos performances. Enfin, les accessoires pratiques comme la batterie externe INIU ou les souris Logitech sont également soldés, parfaits pour préparer la rentrée sans exploser son budget.