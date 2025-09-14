Amazon met les petits plats dans les grands pour cette rentrée. Les produits Apple, qui restent parmi les plus convoités, bénéficient de baisses notables : l’iPhone 16 s’affiche sous la barre des 810 €, le MacBook Air M4 perd 250 €, et les AirPods Pro 2 passent à seulement 229 €. C’est une aubaine pour les fans de la marque à la pomme, rarement habitués à voir leurs produits chuter de prix aussi rapidement.

Du côté de l’équipement de bureau et gaming, Logitech propose sa souris ergonomique Lift quasiment à moitié prix, tandis que MSI casse le tarif de son écran 27’’ WQHD, parfait pour profiter de jeux en haute résolution avec un excellent taux de rafraîchissement. Dyson, fidèle à sa réputation premium, rend son aspirateur V8 Advanced bien plus accessible à 279 €, soit 120 € de moins que son tarif habituel. Enfin, pour s’équiper au quotidien, le PC portable HP à moins de 230 € ou encore la batterie externe INIU à 26 € représentent des solutions économiques et pratiques. Une sélection taillée sur mesure pour tous les budgets.