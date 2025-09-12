La rentrée 2025 est le moment idéal pour renouveler vos équipements high-tech sans vous ruiner. Amazon met en avant une large sélection de produits en promotion : smartphones, ordinateurs portables, accessoires et même électroménager intelligent.
Comme chaque année, Amazon marque la rentrée avec une avalanche de bons plans pour aider ménages et étudiants à alléger la facture. L’édition 2025 ne fait pas exception : smartphones dernière génération, PC portables, aspirateurs robots ou encore vidéoprojecteurs, la plateforme multiplie les prix cassés. Découvrez notre sélection des meilleures offres du moment pour bien commencer la rentrée.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
TOP 10 des deals à saisir chez Amazon
- Apple iPhone 16 (128 Go) à 808,71 € au lieu de 969 €
- Apple MacBook Air 13 avec Puce M4 à 949 € au lieu de 1199 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 à 179,99 € au lieu de 399,99 €
- Caméra Surveillance Tapo C200C à 16,99 € au lieu de 20,90 €
- Souris ergonomique Logitech Lift à 43,99 € au lieu de 79,99 €
- Xiaomi POCO C85 (256 Go) à 139,90 €
- PC portable HP 15,6" FHD à 229 € au lieu de 299 €
- Ecran PC gaming AOC Full HD 24 Pouces 180 Hz à 79 € au lieu de 129 €
- Aspirateur robot Roborock QV 35A à 399,99 € au lieu de 589,99 €
- Videoprojecteur Wielio FHD 1080P à 129,99 € au lieu de 209,99 €
iPhone 16 128 Go : 17 % de remise immédiate
Ce smartphone propose des prises de vue précises et un zoom performant, accessible aujourd'hui à un tarif rarement observé pour ce niveau de gamme.
L'iPhone 16 128 Go s'affiche à 808,71 € avec une baisse nette de 17 % chez Amazon. Ce modèle facilite le quotidien grâce à une interface fluide et un appareil photo réactif pour saisir chaque moment. L'autonomie couvre aisément une journée d'usage classique.
✅ Les plus
- Capteur principal 48 Mpx pour des images détaillées
- Zoom optique 2x pour cadrer sans perte de qualité
- Vidéo 3D compatible Apple Vision Pro
Commande photo rapide pour ajuster exposition et zoom
- Caméra ultra grand-angle avec mise au point automatique
❌ Les moins
- Capture spatiale limitée à l'écosystème Apple
- as de port microSD pour étendre la mémoire
- Recharge filaire plus rapide que sans fil
Apple MacBook Air M4 : 256 Go à 949 €
Le format compact s'adapte à la mobilité quotidienne, avec une configuration pensée pour la bureautique, la création ou le divertissement, désormais plus accessible grâce à une remise inhabituelle.
Le MacBook Air M4 passe à 949 € avec 21 % de réduction chez Amazon. Cet ordinateur portable allie finesse et légèreté, tout en offrant un écran 13 pouces précis et une mémoire adaptée à la polyvalence au quotidien. Il permet de travailler, de naviguer sur internet ou de regarder des vidéos dans des conditions confortables, que vous soyez chez vous ou en déplacement.
✅ Les plus
- Puce Apple M4 offrant des performances fluides pour la navigation, la bureautique et la création légère
- Écran Liquid Retina de 13,6 pouces pour un affichage précis et lumineux
- 16 Go de mémoire unifiée assurant une bonne gestion du multitâche
- Stockage SSD de 256 Go pour des démarrages rapides et le stockage de fichiers volumineux
- Format compact et poids plume (environ 1,2 kg) facilitant le transport
❌ Les moins
- Connectique limitée (absence de port HDMI ou USB-A)
- Stockage non évolutif, limité à 256 Go sur ce modèle
- Usage limité pour les applications très exigeantes (montage vidéo 4K poussé, jeux avancés)
Lenovo IdeaPad Slim 3 : 14 pouces à 179,99 €
L'ordinateur portable combine format léger et interface simple pour travailler, naviguer ou se divertir à petit prix.
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 passe à 179,99 € chez Amazon, soit une baisse de 55 % et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce portable de 14 pouces se destine aux tâches du quotidien. Il fonctionne sous Chrome OS, une interface fluide et facile à prendre en main. Sa légèreté et son autonomie conviennent pour la bureautique, la navigation web et la consultation de contenus en déplacement.
✅ Les plus
- Écran Full HD de 35,6 cm (14 pouces) pour un affichage net
- Poids plume de 1,3 kg, facile à transporter
- Autonomie solide, jusqu'à 13 heures selon l'usage
- Démarrage instantané grâce à Chrome OS optimisé
- Clavier AZERTY français pour un usage confortable
❌ Les moins
- Stockage limité à 64 Go, adapté surtout au cloud
- RAM de 4 Go, peu adaptée au multitâche avancé
- Compatibilité logicielle restreinte à l'univers Chrome OS
Tapo C200C à 16,99 € : vision intérieure 360° en promo
La surveillance connectée devient accessible grâce à une réduction rare sur un modèle facile à installer et à piloter au quotidien.
Le prix de la caméra connectée descend à 16,99 € avec une remise de 26 % chez Amazon. Ce modèle s'adresse à ceux qui souhaitent sécuriser leur intérieur, suivre les mouvements à distance ou recevoir des notifications en temps réel. Elle se connecte en WiFi, détecte les personnes et offre une vision nocturne pour garder un œil sur son logement à toute heure.
✅ Les plus
- Rotation panoramique sur 360°, couverture complète d'une pièce
- Qualité vidéo Full HD 1080p pour des images détaillées
- Vision nocturne jusqu'à 8 mètres pour une surveillance continue
- Détection de personne avec alertes en temps réel sur mobile
- Compatible Alexa, contrôle vocal et intégration domotique
❌ Les moins
- Fonctionne uniquement en intérieur, non résistante à l'humidité
- Stockage sur carte microSD limité à 256 Go
- Nécessite une connexion internet stable pour les notifications
Logitech Lift : la souris ergonomique Bluetooth chute à 43,99 €
L'ergonomie pensée pour de longues sessions de travail devient accessible grâce à une remise rarement observée sur ce segment.
La souris Logitech Lift passe à 43,99 € avec une réduction de 45 % chez Amazon. Ce modèle sans fil s'adresse à ceux qui cherchent un outil confortable pour travailler plusieurs heures, avec une prise en main verticale adaptée aux petites et moyennes mains. Elle assure un défilement précis et réduit la fatigue au bureau grâce à sa forme étudiée.
✅ Les plus
- Position verticale à 57° qui réduit la tension du poignet
- Compatibilité multiplateforme : Windows, macOS, iPadOS, PC portable
- Clics silencieux pour préserver la concentration en espace partagé
- Jusqu'à 4 boutons personnalisables via Logi Options
- Connexion jusqu'à 3 appareils grâce à Easy-Switch
❌ Les moins
- Convient uniquement aux petites et moyennes mains
- Absence de batterie rechargeable, fonctionne à pile
- Pas adaptée aux utilisateurs gauchers sur toutes les déclinaisons
Xiaomi Poco C85 256 Go : smartphone 6,9 pouces à 139,90 €
L'écran large et la grande autonomie assurent un usage fluide pour la navigation, les vidéos ou l'usage quotidien.
Le Xiaomi Poco C85 affiche un tarif de 139,90 € chez Amazon. Ce smartphone propose un écran 6,9 pouces 120 Hz, une mémoire de 256 Go et une batterie de 6000 mAh. Il répond à des besoins du quotidien comme la navigation web et les échanges en ligne, tout en restant accessible par sa prise en main simple.
✅ Les plus
- Batterie 6000 mAh pour une autonomie prolongée de plusieurs jours
- Écran 6,9 pouces à 120 Hz pour une expérience visuelle fluide
- Double capteur photo 50 MP avec intelligence artificielle pour des clichés nets
- Stockage généreux de 256 Go accompagné de 8 Go de mémoire vive
- Design fin de 7,99 mm pour une prise en main confortable
❌ Les moins
- Chargeur non inclus dans la boîte
Puissance du processeur limitée pour les jeux exigeants
- Absence de certification d'étanchéité
HP 15-fd0001sf : PC portable à 229 € sur Amazon
Le format léger facilite le transport et la batterie couvre une journée de tâches courantes. Cette offre rare rend l'équipement bureautique plus accessible à petit prix.
Proposé à 229 € après une baisse de 23 %, ce PC portable s'affiche à un tarif compétitif chez Amazon. L'ordinateur répond aux besoins quotidiens, comme la navigation, la bureautique ou le visionnage de vidéos. Sa configuration simple favorise une utilisation fluide pour les tâches essentielles.
✅ Les plus
- Écran 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080 px) pour un affichage confortable
- icrosoft 365 Personnel inclus pendant 12 mois
- Stockage UFS rapide de 128 Go pour lancer Windows 11 rapidement
- Format léger et discret (environ 1,7 kg), facile à transporter
- Clavier AZERTY adapté à l'usage en France
❌ Les moins
- Mémoire vive limitée à 4 Go, peu adaptée au multitâche avancé
- Capacité de stockage de 128 Go insuffisante pour stocker de nombreux fichiers multimédias
- Processeur Intel Celeron N100 conçu principalement pour la navigation web et la bureautique légère
AOC Gaming 24G15N : 180 Hz à 79 € en promo
L'écran permet de profiter d'un affichage fluide pour jouer ou travailler, grâce à une promotion rarement observée sur ce segment.
Le moniteur AOC Gaming 24G15N passe à 79 € chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu, avec une réduction de 39 %. Ce modèle propose une dalle Full HD de 24 pouces, adaptée aussi bien à la bureautique qu'au jeu, avec une fréquence de 180 Hz et un temps de réponse rapide. L'affichage reste fluide en toutes circonstances, pour une utilisation confortable au quotidien.
✅ Les plus
- Fréquence de rafraîchissement de 180 Hz pour des images nettes en jeu
Délai de réponse de 1 ms, idéal pour les jeux rapides
- Compatibilité synchronisation adaptative pour éviter les déchirures d'image
- Technologie HDR10 pour améliorer le contraste et la luminosité
- Connectique complète : HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4
❌ Les moins
- Définition limitée à 1920 x 1080 pixels
- Dalle VA qui peut présenter des angles de vision réduits
Roborock QV 35A aspire et lave : -32 % en ce moment
Ce robot combine aspiration puissante et lavage du sol, avec une réduction rare pour ce type d'appareil.
Le Roborock QV 35A s'affiche à 399,99 € avec une baisse de 32 % chez Amazon. Cet aspirateur robot laveur nettoie en profondeur grâce à sa puissance d'aspiration et sa serpillière rotative. Il gère l'aspiration et le lavage sur tous types de sols, tout en évitant les obstacles sans intervention manuelle.
✅ Les plus
- Aspiration puissante de 8000 Pa pour un nettoyage en profondeur
- Serpillière rotative 200 tr/min avec relevage automatique de 10 mm pour éviter les tapis
- Station multifonctionnelle pour vider, laver et sécher la serpillière sans intervention manuelle
- Système d'évitement d'obstacles intelligent pour contourner jouets et meubles
- Cartographie précise contrôlable via application mobile pour personnaliser les zones à nettoyer
❌ Les moins
- Serpillière moins efficace sur les taches incrustées comparé à un lavage manuel
- Nécessite un espace au sol suffisamment dégagé pour une navigation optimale
Vidéoprojecteur Android 11 FHD : -38 % chez Amazon
Le projecteur intelligent Android 11 profite d'une réduction rare. Vous pouvez ainsi profiter d'une image Full HD à la maison pour des séances cinéma ou jeux vidéo sans contrainte de branchements complexes.
Le projecteur Android 11 tombe à 129,99 €, soit 38 % de moins que son prix moyen, chez Amazon. Il affiche des contenus en Full HD et prend en charge la 4K. Ce modèle propose une connectivité WiFi 6 et Bluetooth 5.2, ce qui facilite la diffusion depuis plusieurs appareils. Avec un faible niveau sonore, il s'intègre facilement dans un salon, pour du cinéma, du gaming ou des présentations professionnelles.
✅ Les plus
- Résolution native Full HD 1080p avec prise en charge 4K pour une image détaillée
- Connectivité WiFi6 et Bluetooth 5.2, adaptée aux usages connectés modernes
- Focus électronique et correction trapézoïdale, facilitant l'installation et l'adaptation à différents espaces
- Faible niveau sonore du ventilateur inférieur à 29,8 dB pour un environnement silencieux
- Support d'inclinaison réglable jusqu'à 120°, pratique pour s'ajuster à la configuration de la pièce
❌ Les moins
- Luminosité limitée pour une utilisation optimale en pièce sombre uniquement
- Enceintes intégrées peu puissantes pour les grandes pièces ou les ambiances sonores immersives
- Pas d'autonomie sur batterie, nécessite une alimentation secteur continue
C'est la rentrée chez Amazon, c'est le moment de faire des économies
Amazon profite de la rentrée pour multiplier les offres sur des produits du quotidien comme sur des équipements plus haut de gamme. C’est le moment idéal pour investir dans un iPhone 16, dont le prix chute déjà après l’annonce de la nouvelle génération. Les étudiants et travailleurs trouveront aussi leur bonheur avec le MacBook Air M4, une référence en matière de légèreté et de performance, ainsi que des PC plus abordables comme le Lenovo IdeaPad Slim 3 ou le HP 15,6".
Du côté de la maison, on retrouve des accessoires malins comme la caméra de surveillance Tapo C200C, proposée à un prix dérisoire, ou encore le Roborock QV 35A, un aspirateur robot haut de gamme qui bénéficie d’une réduction impressionnante. Les gamers ne sont pas oubliés avec l’écran AOC 180 Hz, idéal pour une fluidité parfaite en jeu. Enfin, pour les soirées cinéma, le vidéoprojecteur Wielio 1080p passe sous la barre des 130 €.
Bref, que vous cherchiez un appareil high-tech pour travailler, étudier ou vous divertir, Amazon a pensé à tout avec des réductions qui tombent à point nommé.
Les services en ligne sont aussi en promotion pour la rentrée
La rentrée ne concerne pas uniquement le matériel : les services numériques profitent eux aussi de remises importantes. VPN, antivirus et forfaits mobiles sont proposés à prix cassés pour cette période clé de l’année. Un VPN comme CyberGhost ou NordVPN vous permet de sécuriser vos connexions et de profiter de contenus en streaming à l’étranger. Côté sécurité, des solutions comme Bitdefender ou Norton affichent des réductions allant jusqu’à -70 %, parfait pour protéger ordinateurs, smartphones et tablettes dès la rentrée.
Les opérateurs mobiles suivent également la tendance avec des forfaits à prix réduits : 20 à 100 Go de data à partir de quelques euros seulement, de quoi alléger la facture mensuelle des étudiants comme des familles. En cumulant services en ligne et bons plans high-tech, il est donc possible de réaliser de belles économies globales.
Amazon s’impose ainsi comme une plateforme incontournable pour centraliser ses achats de rentrée : matériel, logiciels et abonnements numériques. Une opportunité à saisir rapidement, car ces offres ne dureront pas éternellement.