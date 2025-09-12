Depuis quelques mois, ChatGPT fonctionne désormais sur GPT-5, la version la plus avancée de l’IA d’OpenAI. Officiellement, l’accès passe par l’abonnement ChatGPT Plus facturé 20 €/mois, ce qui revient à près de 240 € par an. Pour beaucoup, ce coût récurrent devient un frein, surtout à l’heure où d’autres outils d’intelligence artificielle comme MidJourney ou Gemini nécessitent eux aussi des abonnements séparés.

C’est ce problème que vient résoudre 1minAI. Avec son offre Pro Lifetime, la plateforme regroupe en un seul endroit plusieurs modèles d’IA de premier plan : GPT-5 bien sûr, mais aussi Claude 3, Gemini, MidJourney et même Mistral. L’ensemble est accessible depuis une interface unique, intuitive et organisée par catégories selon vos besoins.