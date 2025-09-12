Vous payez encore 20 € par mois pour profiter de ChatGPT Plus ? Une alternative maligne change la donne : pour seulement 26 € une fois pour toutes, la plateforme 1minAI offre un accès à vie à GPT-5, MidJourney, Mistral, Gemini ou encore Claude 3. Une solution simple et surtout économique pour profiter des meilleures intelligences artificielles sans abonnement.
Vous payez encore un abonnement mensuel pour utiliser ChatGPT ? Il existe désormais une astuce simple et parfaitement légale pour profiter de GPT-5 et d’autres intelligences artificielles majeures sans avoir à sortir la carte bancaire tous les mois. La plateforme 1minAI propose actuellement son offre Pro Lifetime pour seulement 29,97 $ (environ 26 €), au lieu de 234 €. Une fois réglée, la somme vous donne un accès permanent aux dernières versions des IA les plus performantes du moment, de quoi dire adieu aux paiements récurrents.
L'offre 1minAi en bref :
- Accès à GPT-5
- Inclut aussi Gemini, Claude 3, MidJourney et Mistral
- Paiement unique de 26 € à vie !
- 1 million de crédits par mois + bonus quotidiens
- Une interface centralisée pour texte, image, audio, traduction, vidéo
Une alternative crédible à ChatGPT
Depuis quelques mois, ChatGPT fonctionne désormais sur GPT-5, la version la plus avancée de l’IA d’OpenAI. Officiellement, l’accès passe par l’abonnement ChatGPT Plus facturé 20 €/mois, ce qui revient à près de 240 € par an. Pour beaucoup, ce coût récurrent devient un frein, surtout à l’heure où d’autres outils d’intelligence artificielle comme MidJourney ou Gemini nécessitent eux aussi des abonnements séparés.
C’est ce problème que vient résoudre 1minAI. Avec son offre Pro Lifetime, la plateforme regroupe en un seul endroit plusieurs modèles d’IA de premier plan : GPT-5 bien sûr, mais aussi Claude 3, Gemini, MidJourney et même Mistral. L’ensemble est accessible depuis une interface unique, intuitive et organisée par catégories selon vos besoins.
Dans notre comparatif des meilleures intelligences artificielles, nous avons montré à quel point ces outils peuvent transformer la productivité au quotidien, tant pour les étudiants que pour les professionnels.
Un hub IA polyvalent pour la rentrée
L’intérêt de cette solution est double. D’un côté, elle permet d’économiser immédiatement, puisque pour l’équivalent d’un mois et demi de ChatGPT Plus, vous obtenez un accès à vie à la solution 1minAI. De l’autre, elle centralise les différents usages de l’intelligence artificielle : rédaction et génération de texte avec GPT-5, analyse de documents complexes grâce à Claude 3, recherches approfondies avec Gemini, créations visuelles de haute qualité via MidJourney, ou encore traitement rapide de certaines tâches spécifiques avec Mistral.
Chaque abonnement inclut 1 million de crédits par mois, largement suffisants pour un usage régulier, que ce soit dans un cadre professionnel, étudiant ou créatif. Ces crédits sont en plus complétés par des bonus quotidiens, ce qui permet de multiplier les interactions sans se soucier de tomber à court.
✅ Verdict : une solution simple et économique
Pour qui souhaite intégrer l’IA à son quotidien sans multiplier les abonnements, l’offre 1minAI Pro Lifetime représente un compromis intelligent. Elle combine économies immédiates et accès aux modèles les plus puissants du marché, dans une interface pensée pour la productivité.
À l’heure où les abonnements numériques se multiplient et pèsent de plus en plus sur le budget, ce genre de solution unique à prix fixe fait figure de bon plan rare. Pour un investissement de seulement 26 €, l’accès à vie aux meilleurs outils d’intelligence artificielle devient une réalité.