La rentrée s’annonce riche en nouveautés à l’écran : séries captivantes, films attendus et exclusivités. Pour ne manquer aucune sortie, l’offre RAT+ Ciné Séries se révèle particulièrement savoureuse : un pack incluant Canal+, Netflix, HBO Max, Paramount+ et Apple TV+ est proposé à un tarif réduit, le tout sans engagement.
En septembre 2025, cette formule regroupe les principales plateformes de streaming à 19,99 €/mois au lieu de 34,99 €, avec un accès à Netflix, Apple TV+, HBO Max, Paramount+, Ciné+, OCS et bien sûr Canal+. Un tarif imbattable, pensé pour ceux qui ne veulent rien manquer cette saison.
Pourquoi adopter RAT+ Ciné Séries ?
- Un abonnement fédérateur : toutes vos plateformes préférées en un seul forfait.
- Des séries et films majeurs dès la rentrée 2025 (Mercredi saison 2, The Morning Show saison 4, The Last of Us…).
- Une réduction notable : –43 % sur le prix habituel.
RAT+ Ciné Séries, c’est la formule la plus riche du moment
Disponible via la plateforme myCanal, cet abonnement permet d’accéder à un large éventail de contenus : séries originales, films récents, documentaires exclusifs…
Que vous soyez plutôt binge-watching, cinéma ou sport, il y en a pour tous les goûts. Mention spéciale à The Last of Us sur HBO Max, aux créations originales de Canal+, aux blockbusters récents ou à ceux à venir. C’est une option idéale pour centraliser l’offre, éviter plusieurs abonnements et bénéficier des sorties les plus attendues sans multiplier les frais.
Une offre de streaming complète pensée pour la rentrée
En cette rentrée 2025, où les nouveautés se multiplient sur les plateformes, RAT+ Ciné Séries offre une combinaison rare d’accessibilité, de diversité de contenu et de simplicité. Proposé à 19,99 € au lieu de 34,99 €, c’est –43 % de remise pour profiter pleinement des saisons à venir. Une solution économique et fluide pour vivre la culture en toute tranquillité.