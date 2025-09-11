Disponible via la plateforme myCanal, cet abonnement permet d’accéder à un large éventail de contenus : séries originales, films récents, documentaires exclusifs…

Que vous soyez plutôt binge-watching, cinéma ou sport, il y en a pour tous les goûts. Mention spéciale à The Last of Us sur HBO Max, aux créations originales de Canal+, aux blockbusters récents ou à ceux à venir. C’est une option idéale pour centraliser l’offre, éviter plusieurs abonnements et bénéficier des sorties les plus attendues sans multiplier les frais.