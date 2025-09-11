La rentrée s’annonce riche en nouveautés à l’écran : séries captivantes, films attendus et exclusivités. Pour ne manquer aucune sortie, l’offre RAT+ Ciné Séries se révèle particulièrement savoureuse : un pack incluant Canal+, Netflix, HBO Max, Paramount+ et Apple TV+ est proposé à un tarif réduit, le tout sans engagement.

En septembre 2025, cette formule regroupe les principales plateformes de streaming à 19,99 €/mois au lieu de 34,99 €, avec un accès à Netflix, Apple TV+, HBO Max, Paramount+, Ciné+, OCS et bien sûr Canal+. Un tarif imbattable, pensé pour ceux qui ne veulent rien manquer cette saison.

Pourquoi adopter RAT+ Ciné Séries ?

  • Un abonnement fédérateur : toutes vos plateformes préférées en un seul forfait.
  • Des séries et films majeurs dès la rentrée 2025 (Mercredi saison 2, The Morning Show saison 4, The Last of Us…).
  • Une réduction notable : –43 % sur le prix habituel.

RAT+ Ciné Séries, c’est la formule la plus riche du moment

Disponible via la plateforme myCanal, cet abonnement permet d’accéder à un large éventail de contenus : séries originales, films récents, documentaires exclusifs…
Que vous soyez plutôt binge-watching, cinéma ou sport, il y en a pour tous les goûts. Mention spéciale à The Last of Us sur HBO Max, aux créations originales de Canal+, aux blockbusters récents ou à ceux à venir. C’est une option idéale pour centraliser l’offre, éviter plusieurs abonnements et bénéficier des sorties les plus attendues sans multiplier les frais.

JOCA_PH / Shutterstock
Une offre de streaming complète pensée pour la rentrée

En cette rentrée 2025, où les nouveautés se multiplient sur les plateformes, RAT+ Ciné Séries offre une combinaison rare d’accessibilité, de diversité de contenu et de simplicité. Proposé à 19,99 € au lieu de 34,99 €, c’est –43 % de remise pour profiter pleinement des saisons à venir. Une solution économique et fluide pour vivre la culture en toute tranquillité.

