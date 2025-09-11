En dehors des produits Apple, la rentrée est aussi l’occasion de repérer les indispensables high-tech en promo. Les PC portables restent en tête des ventes, qu’il s’agisse de modèles bureautiques à petit prix pour les étudiants ou de machines gaming équipées des dernières cartes graphiques NVIDIA. Côté divertissement, les écrans gaming 144 Hz et plus affichent des remises spectaculaires, parfaits pour les joueurs exigeants. Le marché des casques VR connaît aussi une forte dynamique, avec le Meta Quest 3 qui devient enfin plus abordable.

Les accessoires ne sont pas en reste : SSD externes ultra-rapides, mini PC compacts, tablettes pour la prise de notes et aspirateurs robots voient leurs prix plonger. Autant de produits qui permettent de gagner en confort au quotidien, tout en réalisant de belles économies.