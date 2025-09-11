La rentrée 2025 commence fort chez Amazon avec une pluie de promotions sur des produits stars comme l’iPhone 16, le MacBook Air M4 ou encore le Meta Quest 3. Voici les meilleures offres à saisir avant qu’il ne soit trop tard.
Chaque année, la rentrée est un moment clé pour renouveler son équipement tech, que ce soit pour travailler, étudier ou se divertir. Amazon en profite pour lancer une vague de promotions sur une large sélection de produits : smartphones, PC portables, écrans gaming, accessoires ou encore aspirateurs robots. Les remises sont parfois spectaculaires, allant jusqu’à -60%.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les 10 offres en promo ce jour chez Amazon :
- Apple iPhone 16 (128 Go) à 808,71 € au lieu de 969 €
- Apple iPhone 16 Pro (128 Go) à 1059 € au lieu de 1229 €
- Apple MacBook Air 13 avec Puce M4 à 949 € au lieu de 1199 €
- Ecran PC gaming AOC Full HD 24 Pouces 180 Hz à 79 € au lieu de 129 €
- Caque VR Meta Quest 3 (512 Go) à 499,99 € au lieu de 699,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 à 179,99 € au lieu de 399,99 €
- Tablette Logitech Combo Touch à 123,37 € au lieu de 179,99 €
- SSD acer Predator GM6 4 To (compatible PS5) à 199,49 € au lieu de 234,99 €
- Mini PC GMKtec M2 Pro Intel Core i7 à 351,46 € au lieu de 449 €
- Aspirateur laveur roborock QV 35A à 399,99 € au lieu de 589,99 €
Amazon fait chuter le prix des produits Apple suite à la sortie de l'iPhone 17
L’annonce de l’iPhone 17 a déjà des conséquences positives pour les consommateurs : les prix des modèles précédents baissent rapidement. L’iPhone 16, encore récent et très performant, bénéficie de remises de plus de 150 € chez Amazon. Une opportunité rare pour mettre la main sur un iPhone flambant neuf à un prix bien plus accessible. Même constat pour le MacBook Air M4, proposé à moins de 950 €, ce qui en fait l’un des ordinateurs ultraportables les plus compétitifs du moment. Pour celles et ceux qui souhaitent entrer dans l’écosystème Apple, la rentrée est donc le moment idéal pour acheter sans se ruiner.
Bien s'équiper pour la rentrée : quels sont les produits en promotion à surveiller ?
En dehors des produits Apple, la rentrée est aussi l’occasion de repérer les indispensables high-tech en promo. Les PC portables restent en tête des ventes, qu’il s’agisse de modèles bureautiques à petit prix pour les étudiants ou de machines gaming équipées des dernières cartes graphiques NVIDIA. Côté divertissement, les écrans gaming 144 Hz et plus affichent des remises spectaculaires, parfaits pour les joueurs exigeants. Le marché des casques VR connaît aussi une forte dynamique, avec le Meta Quest 3 qui devient enfin plus abordable.
Les accessoires ne sont pas en reste : SSD externes ultra-rapides, mini PC compacts, tablettes pour la prise de notes et aspirateurs robots voient leurs prix plonger. Autant de produits qui permettent de gagner en confort au quotidien, tout en réalisant de belles économies.