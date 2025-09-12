Au-delà de ses performances brutes, l’iPhone 16e intègre des fonctions de sécurité avancées pensées pour protéger ses utilisateurs. Le SOS d’urgence par satellite permet de contacter les secours même en l’absence de réseau mobile, une garantie précieuse lors de déplacements ou en zones isolées. La détection des accidents complète cet arsenal : en cas de choc violent, l’appareil peut automatiquement prévenir les services d’urgence, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire au quotidien.

L’iPhone 16e se distingue aussi par l’arrivée d’Apple Intelligence, l’intelligence artificielle intégrée par la marque. Conçue pour être discrète et utile, elle personnalise vos usages en vous aidant à organiser vos journées, à rédiger plus facilement et à adapter l’appareil à vos habitudes. Résultat : un smartphone non seulement performant, mais aussi plus sûr et plus intelligent, pensé pour accompagner chaque instant de votre vie numérique.