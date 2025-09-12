Bonne nouvelle pour les amateurs d’Apple : avec l’arrivée de l’iPhone 17, le modèle 16e bénéficie d’une belle réduction chez RED by SFR. Affiché à 569 € au lieu de 719 €, avec 80 € remboursés après achat, il est proposé avec un forfait sans engagement 100 Go 5G à seulement 8,99 €/mois.
Une offre exceptionnelle à saisir
SFR met en avant son iPhone 16e en 128 Go au prix de 569 € (après remboursement différé de 80 €). L’offre est encore plus intéressante avec la souscription d’un forfait RED 100 Go 5G sans engagement à 8,99 €/mois. De plus, un bonus reprise jusqu’à 100 € est disponible pour la reprise d’un ancien téléphone, permettant de réduire encore davantage la facture.
Trois bonnes raisons de craquer pour l’iPhone 16e :
- Écran Super Retina XDR : lumineux, fluide et parfait pour le multimédia.
- Appareil photo 48 Mpx avec téléobjectif 12 Mpx : des clichés nets et détaillés.
- Apple Intelligence intégrée : l’IA made in Apple au service de vos usages.
Un iPhone puissant et polyvalent
L’iPhone 16e conserve l’ADN haut de gamme de la marque à la pomme. Son écran Super Retina XDR offre une excellente luminosité et un confort visuel idéal pour les vidéos, les jeux et la navigation. Côté photo, la caméra Fusion de 48 Mpx couplée à un téléobjectif 2x de 12 Mpx permet de capturer des images nettes, avec un rendu fidèle des détails et des couleurs.
Forfait 5G RED by SFR 100Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Go
8,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
100Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
100Go
Data (Go) à l'étranger
26Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Sous le capot, le CPU 6 cœurs (2 cœurs haute performance + 4 cœurs basse consommation) garantit fluidité et réactivité au quotidien, tout en optimisant l’autonomie. Ajoutez à cela une batterie lithium-ion rechargeable sans fil et vous obtenez un smartphone endurant, pensé pour accompagner toutes vos journées.
Une sécurité renforcée et des fonctionnalités intelligentes
Au-delà de ses performances brutes, l’iPhone 16e intègre des fonctions de sécurité avancées pensées pour protéger ses utilisateurs. Le SOS d’urgence par satellite permet de contacter les secours même en l’absence de réseau mobile, une garantie précieuse lors de déplacements ou en zones isolées. La détection des accidents complète cet arsenal : en cas de choc violent, l’appareil peut automatiquement prévenir les services d’urgence, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire au quotidien.
L’iPhone 16e se distingue aussi par l’arrivée d’Apple Intelligence, l’intelligence artificielle intégrée par la marque. Conçue pour être discrète et utile, elle personnalise vos usages en vous aidant à organiser vos journées, à rédiger plus facilement et à adapter l’appareil à vos habitudes. Résultat : un smartphone non seulement performant, mais aussi plus sûr et plus intelligent, pensé pour accompagner chaque instant de votre vie numérique.
Un forfait RED by SFR avantageux
L’offre inclut un forfait 100 Go 5G à seulement 8,99 €/mois, sans engagement. Vous bénéficiez toute l’année depuis l’Union Européenne et les DOM des appels et SMS/MMS illimités, ainsi que de 26 Go d’internet mensuels en itinérance. Un complément parfait pour accompagner un smartphone premium sans exploser son budget data.
Un client souligne d’ailleurs : « Super rapport qualité prix avec la reprise de mon ancien téléphone. »
✅ Notre avis sur l’offre iPhone 16e chez RED by SFR
Avec sa réduction de 150 € (dont 80 € remboursés), son forfait 5G généreux et la possibilité de bénéficier d’un bonus reprise, l’iPhone 16e devient l’un des meilleurs choix du moment. Performant, sécurisé et équipé de l’IA Apple, il séduit autant par ses caractéristiques techniques que par son tarif plus accessible.