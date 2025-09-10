À peine l’iPhone 17 lancé, Amazon frappe fort en cassant le prix du tout nouveau MacBook Air M4 : seulement 949 € au lieu de 1199 €. Un bon plan rare sur un produit Apple aussi récent.
L’effet iPhone 17 : Amazon casse les prix sur le MacBook Air M4
Hier, Apple dévoilait son tout nouvel iPhone 17, un événement toujours attendu dans le monde high-tech. Et comme souvent, l’arrivée de ce produit phare entraîne des ajustements de prix sur d’autres appareils Apple. Résultat : Amazon propose aujourd’hui une belle remise de 250 € sur le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M4, affiché à 949 € seulement au lieu de 1199 €. Un timing parfait pour ceux qui veulent s’équiper d’un Mac puissant à prix réduit.
Les 3 points forts du MacBook Air 13 pouces M4 :
- Puce Apple M4 : rapidité, fluidité et puissance optimisée pour Apple Intelligence
- Écran Liquid Retina 13,6 pouces : couleurs éclatantes et confort visuel au quotidien
- 16 Go de mémoire unifiée + SSD 256 Go : multitâche fluide et stockage réactif.
Un ultraportable conçu pour durer
Le MacBook Air M4 combine légèreté et performance. Son châssis fin en aluminium, son poids plume et son autonomie dépassant les 18 heures en font un ordinateur idéal pour la mobilité. Sa puce M4 permet d’ouvrir plusieurs applications lourdes sans ralentissement, de retoucher des photos ou d’éditer des vidéos avec une fluidité impressionnante.
L’écran Liquid Retina assure un rendu éclatant et précis, parfait aussi bien pour travailler que pour regarder des films. Enfin, la présence de Touch ID ajoute une couche de sécurité et de praticité.
Pourquoi saisir cette offre maintenant ?
Les produits Apple sont rarement soldés, encore moins juste après la sortie d’un nouvel iPhone. Profiter d’une remise immédiate de 250 € sur le MacBook Air M4 est une opportunité rare, surtout en cette rentrée où beaucoup cherchent à s’équiper pour travailler, étudier ou créer. À 949 € seulement, c’est le moment parfait pour franchir le pas.
✅ L’avis Clubic sur le MacBook Air M4
Chez Clubic, nous considérons le MacBook Air M4 comme l’un des meilleurs ultraportables du marché. On aime particulièrement :
- La puissance de la puce M4, pensée pour durer plusieurs années.
- Le rapport poids/autonomie, idéal pour les étudiants et les pros.
- L’intégration fluide avec l’écosystème Apple (iPhone, iPad, AirPods…).
Cette promo Amazon tombe à pic après la sortie de l’iPhone 17 et rend le MacBook Air encore plus accessible.