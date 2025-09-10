Le MacBook Air M4 combine légèreté et performance. Son châssis fin en aluminium, son poids plume et son autonomie dépassant les 18 heures en font un ordinateur idéal pour la mobilité. Sa puce M4 permet d’ouvrir plusieurs applications lourdes sans ralentissement, de retoucher des photos ou d’éditer des vidéos avec une fluidité impressionnante.

L’écran Liquid Retina assure un rendu éclatant et précis, parfait aussi bien pour travailler que pour regarder des films. Enfin, la présence de Touch ID ajoute une couche de sécurité et de praticité.