Lorsqu’il s’agit de trouver un smartphone qui en donne vraiment pour son argent, un nom revient sans cesse : Honor.

La marque s’est taillée une solide réputation en sortant des modèles aux capacités étonnantes. Dernier exemple en date : le Magic V5, un pliant ultrafin de seulement 4,1 mm, dont la sortie en France est imminente. Mais elle séduit également en proposant des appareils au rapport qualité-prix particulièrement compétitif. C’est d’autant plus vrai en ce moment avec les offres Back to School qui ciblent des best-sellers comme les Honor 400 Lite ou le Magic 7 Lite.