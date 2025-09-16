Honor fait forte impression en proposant des smartphones à la fois performants et abordables. Du Magic V5 aux best-sellers comme le 400 Lite ou le Magic7 Lite, la marque propose des appareils équilibrés. Et avec les offres Back to School, c’est le moment idéal pour s’offrir l’un de ces modèles à prix avantageux.
Lorsqu’il s’agit de trouver un smartphone qui en donne vraiment pour son argent, un nom revient sans cesse : Honor.
La marque s’est taillée une solide réputation en sortant des modèles aux capacités étonnantes. Dernier exemple en date : le Magic V5, un pliant ultrafin de seulement 4,1 mm, dont la sortie en France est imminente. Mais elle séduit également en proposant des appareils au rapport qualité-prix particulièrement compétitif. C’est d’autant plus vrai en ce moment avec les offres Back to School qui ciblent des best-sellers comme les Honor 400 Lite ou le Magic 7 Lite.
Honor 400 Lite : l’équilibre parfait entre performance et budget
Lorsqu’il s’agit de choisir un smartphone, quatre critères reviennent systématiquement au sommet de la liste : la puissance, l’autonomie, la qualité de l’écran et celle de l’appareil photo. C’est précisément sur ce quatuor que le Honor 400 Lite semble vouloir jouer sa carte maîtresse.
Honor a opté pour un écran AMOLED de 6,7 pouces, un format à la fois généreux et confortable. La luminosité, avec ses 3 500 nits, assure une lisibilité parfaite même en plein soleil. À cela s’ajoutent une résolution Full HD 1080p et un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, difficile de faire mieux.
Autre point fort de l’appareil, son module photo articulé autour d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’une caméra grand-angle et d’un capteur de profondeur 5 MP. C’est l’assurance d’obtenir des clichés précis, détaillés et au contraste remarquable.
Honor réussit également à conjuguer finesse et autonomie en intégrant une batterie de 5 230 mAh compatible avec la charge rapide 35 W. Côté performances, la puce octa-core Dimensity 7025 Ultra, soutenue par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, assure une fluidité constante à l’interface, ainsi qu’une gestion efficace des applications.
Parmi les fonctionnalités supplémentaires, le 400 Lite bénéficie d’une certification IP64 pour la résistance à l’eau et d’une certification SGS 5 étoiles contre les chocs, capable de résister à des chutes jusqu’à 1,8 mètre. Honor a également pensé à un bouton dédié à l’appareil photo, pratique pour ouvrir l’application d’un simple clic puis capturer instantanément une photo.
Offre Back to School : le Honor 400 Lite à 299,90 €, avec 50 € de réduction et un chargeur 66W pour seulement 1,90 €
Honor Magic7 Lite : design, puissance et autonomie XXL
Splendide, performant et bourré de technologies, voilà comment résumer le Magic7 Lite. Honor frappe encore fort avec un smartphone aux capacités impressionnantes. Son écran AMOLED incurvé en met plein la vue, tandis que la puce Snapdragon 6 Gen 1 gravée en 4 nm assure des performances solides. Le design, lui, ne laisse pas indifférent, d’autant qu’il intègre un verre spécialement conçu pour absorber les chocs et chutes jusqu’à 2 mètres de hauteur.
Mais le vrai clou du spectacle, c’est son autonomie exceptionnelle ! Le Magic7 Lite embarque une batterie Silicium-Carbone de 6 600 mAh, oui, vous avez bien lu. Une capacité qui écrase la concurrence et permet de tenir plusieurs jours sans recharger. Cerise sur le gâteau : la charge rapide 66 W qui permet de faire le plein en quelques minutes. Avec tout ça, le Magic7 Lite peut se targuer d’être le roi de l’autonomie.
Offre Back to School : le Magic7 Lite à 299,90 €, avec chargeur 66W offert, au lieu de 379,90 € !
Deux autres smartphones qui valent le détour !
Honor 400 : performance et photographie à prix raisonnable
Le Honor 400 impressionne en alliant un budget raisonnable à des performances de premier plan, le tout dans un design particulièrement élégant. Ses lignes sobres, son esthétisme soigné et sa finesse remarquable, seulement 7,3 mm, frappent immédiatement l’œil. Retournez-le, et c’est un écran AMOLED impressionnant qui apparaît, capable de délivrer une luminosité maximale de 5 000 nits. L’immersion est totale, d’autant plus que des bordures ultra fines entour l’écran. Honor a prévu un rafraîchissement élevé 120 Hz, une gradation ultra haute fréquence (3840 Hz) qui réduit la fatigue visuelle, et même un mode sombre, permettant de faire baisser la luminosité à seulement 1,5 nit
Honor a fait un choix judicieux en optant pour la puce Snapdragon 7 Gen 3, un processeur de nouvelle génération, parvient à trouver le juste équilibre entre performances et efficience. Le smartphone embarque une batterie généreuse de 5 300 mAh, compatible avec la charge rapide 66 W.
Si la photo fait partie de vos priorités en sélectionnant un téléphone, vous ne serez pas déçu : le Honor 400 s’appuie sur trois capteurs ainsi qu’une bonne dose d’intelligence artificielle :
- Capteur grand format 1/1,4" et 200 MP avec IA et stabilisation optique
- Caméra grand-angle 12MP (f/2,2 et 112°)
- Caméra avant 50 MP (ouverture f/2,0)
La définition exceptionnelle du capteur principal ne se limite pas à offrir une netteté remarquable : elle apporte également un zoom numérique jusqu’à 30x sans perte notable de qualité, grâce à la technologie « AI Super Zoom ».
Le smartphone propose aussi toute une gamme d’outils d’édition boostés par IA, permettant d’effacer des éléments indésirables, de corriger des reflets ou d’isoler un sujet. Mention spéciale pour « AI Outpainting », une fonction IA qui vient reconstituer les zones manquantes d’une image pour l’agrandir avec une efficacité impressionnante.
Offre Back to School : le Honor 400 à 499,90 €, avec le Honor Choice Headphone Pro offert et le chargeur 66W à 1,90 €
Honor Magic7 Pro : le smartphone premium sans compromis
Pour ceux qui cherchent un smartphone premium conçu sans compromis, le Magic7 Pro est la réponse. Il coche toutes les cases : design soigné, performances de haut vol, photographie de pointe, autonomie impressionnante et capacités d’intelligence artificielle avancées.
Il est difficile de lui trouver un défaut, ce qui explique ses excellentes critiques dans la presse spécialisée : la partie photo joue dans la cour des grands. Capteur grand-angle 50 MP avec ouverture variable et stabilisation optique, ultra grand-angle 50 MP, téléobjectif 200 MP avec zoom optique 3x et numérique 100x, caméra frontale 50 MP avec capteur de profondeur 3D… le Magic7 Pro est une véritable démonstration de force pour Honor.
Sous le capot, la puce Snapdragon 8 Elite promet des performances dignes des flagships, tandis qu’en surface, l’écran OLED (FHD+) atteint une luminosité folle de 5 000 nits. Ajoutons à cela, la présence d’une batterie 5 270 mAh, capable d’encaisser une utilisation intense, la charge rapide 100 W et une résistance à l’eau et à la poussière, histoire de résister aux petits bobos du quotidien et vous avez le smartphone parfait entre les mains.