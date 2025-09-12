Chaque rentrée apporte son lot de nouveautés technologiques, mais certaines attirent plus l’attention que d’autres. Le nouveau Samsung Galaxy S25 FE, dernier né de chez Samsung, est déjà en promo chez Orange.
Le tout récent Samsung Galaxy S25 FE, dernière déclinaison « Fan Edition » du constructeur coréen, s’impose comme une alternative premium plus accessible que ses grands frères de la série S25. Design revisité, performances boostées et fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle : ce modèle dit “midrange” coche toutes les cases pour séduire les amateurs de smartphones haut de gamme sans compromis.
Et chez l’opérateur Orange, il est proposé avec des offres exclusives et des promotions limitées dans le temps qui le rendent encore plus attractif, avec un smartphone disponible (avec forfait) à partir de 5€ seulement, et des avantages taillés pour les anciens comme pour les nouveaux abonnés.
Un design affiné et toujours plus premium
Samsung a toujours soigné l’esthétique de sa gamme S, et cette édition FE ne fait pas exception. Le Galaxy S25 FE, qui s’articule autour d’un large écran AMOLED de 6,7”, gagne en finesse avec seulement 7,4 mm d’épaisseur, soit 0,6 mm de moins que le S24 FE. Le résultat ? Une prise en main plus agréable, un design élancé qui s’inscrit parfaitement dans la lignée premium de la marque, et des finitions soignées qui reflètent l’ADN Galaxy jusque dans les moindres détails.
Disponible en plusieurs coloris, dont le Noir Absolu distribué chez Orange, il conjugue élégance intemporelle et modernité, s’imposant aussi bien comme un outil de travail performant que comme un accessoire de style.
La photo réinventée grâce à de nouveaux capteurs
Côté photo, Samsung a écouté sa communauté. Le capteur selfie passe de 10 MP à 12 MP, pour des autoportraits plus détaillés et lumineux. Côté photo, on conserve le trio composé d'un grand-angle de 50 Mpx (f/1.8), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2.2) et un téléobjectif 3x de 8 Mpx (f/2.4). L’arrivée du mode vidéo Super HDR et d’un mode nuit amélioré permet de capturer des couleurs plus vives, fidèles à la réalité, que ce soit en plein soleil ou dans une ambiance tamisée.
L’intelligence artificielle joue également un rôle clé. Le Galaxy S25 FE intègre des fonctionnalités inédites comme la gomme audio, capable d’éliminer les bruits parasites d’une vidéo, ou encore le montage assisté par IA, qui simplifie la création de contenus dignes des professionnels. Résultat : chaque utilisateur peut se transformer en créateur de contenus sans effort (ou presque).
Des performances en nette hausse
Sous le capot, le Galaxy S25 FE ne se contente pas d’un lifting esthétique. Il embarque un processeur plus puissant que son prédécesseur (le SoC Exynos 2400, couplé à 8 Go de RAM), garantissant une fluidité accrue, que ce soit pour les jeux les plus exigeants, le multitâche ou le streaming en haute définition.
La batterie de 4900 mAh (contre 4700 mAh sur le S24 FE) assure de son côté une autonomie prolongée, idéale pour tenir toute une journée d’utilisation intensive. À cela s’ajoute une charge filaire ultra-rapide de 45 W (contre 25 W précédemment), permettant de récupérer plusieurs heures d’usage en quelques minutes seulement.
Enfin, l’expérience visuelle est sublimée par des bordures d’écran affinées, renforçant l’immersion, que ce soit pour regarder une série, jouer ou travailler en mobilité
Stockage et mémoire : liberté de choix
Chez Orange, le Samsung Galaxy S25 FE est proposé en deux versions : 128 Go et 256 Go. De quoi répondre à tous les besoins, des utilisateurs les plus raisonnables aux plus exigeants en matière de stockage pour photos, vidéos et applications.
Et jusqu’au 18 septembre, une exclusivité web vient booster l’offre : pour le prix du modèle 128 Go, Orange vous propose le 256 Go, soit un doublement de l’espace de stockage offert. Une opportunité rare (et très pratique) pour ceux qui veulent anticiper leurs besoins sans se limiter.
Des prix et promotions taillés sur mesure
Orange accompagne le lancement du Galaxy S25 FE avec une politique tarifaire pensée pour séduire aussi bien les nouveaux clients que les fidèles. Voici les détails :
- Prix sans engagement et sans forfait (128 Go) : 749 €.
- Prix avec forfait et engagement 24 mois : à partir de 5 € seulement.
Les nouveaux clients souscrivant à un engagement de 24 mois peuvent prétendre à 50€ de remise immédiate, tandis que les clients déjà abonnés (avec engagement 24 mois) ont droit à 150€ de remise immédiate. De leur côté, les clients déjà abonnés à une offre sans engagement sont éligibles à 100€ de remise immédiate. Ces offres sont valables jusqu’au 15 octobre.
Ces remises exceptionnelles sont valables jusqu’au 15 octobre. À cela s’ajoute un bonus reprise de 50€ pour tout ancien mobile repris (valeur minimale de 1€), valable quant à lui jusqu’au 8 octobre.
En combinant ces différents leviers, l’achat du Galaxy S25 FE devient particulièrement avantageux, en particulier pour les clients Orange de longue date, qui disposent en prime d’un vieux smartphone dans un tiroir.
Pourquoi choisir le Galaxy S25 FE chez Orange ?
Choisir Orange pour s’équiper du Galaxy S25 FE, c’est bénéficier d’avantages exclusifs et d’une expérience client complète :
- Un smartphone premium dernier cri, pensé pour durer.
- Des remises immédiates pouvant aller jusqu’à 150 €, selon le profil client.
- Un bonus reprise écologique et économique, incitant à recycler son ancien mobile.
- Une exclusivité web permettant de profiter du modèle 256 Go au prix du 128 Go.
- Un large choix de forfaits, dont certains avec engagement qui réduisent considérablement le prix du smartphone.
Orange souhaite ainsi s’imposer comme l’opérateur idéal pour accompagner le Galaxy S25 FE, avec des conditions financières optimisées et des services de qualité.
On l’a dit, le Samsung Galaxy S25 FE coche toutes les cases d’un smartphone premium à prix maîtrisé : design affiné, performances en hausse, expérience photo et vidéo enrichie par l’IA, autonomie renforcée et charge ultra-rapide. Avec ses offres promotionnelles jusqu’à mi-octobre, Orange transforme l’acquisition de ce modèle en une opportunité à ne pas manquer, en particulier pour ses clients fidèles qui bénéficient des remises les plus avantageuses.
En somme, si vous cherchez un smartphone haut de gamme, élégant et puissant, à un prix accessible grâce aux offres Orange, le Galaxy S25 FE mérite largement sa place en haut de votre liste.
Récapitulatif de l’offre Orange Samsung Galaxy S25 FE
- Modèles disponibles : 128 Go & 256 Go.
- Prix de base sans forfait (128 Go) : 749€.
- Prix avec forfait et engagement 24 mois : à partir de 5€.
Remises immédiates :
- Nouveaux clients avec engagement : -50€
- Déjà clients avec engagement : -150€
- Déjà clients sans engagement : -100€
- Bonus reprise : +50€ jusqu’au 8 octobre (ancien mobile ≥ 1€).
Exclusivité web jusqu’au 18 septembre : le 256 Go au prix du 128 Go. Durée des promotions : jusqu’au 15 octobre.