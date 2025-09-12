Le tout récent Samsung Galaxy S25 FE, dernière déclinaison « Fan Edition » du constructeur coréen, s’impose comme une alternative premium plus accessible que ses grands frères de la série S25. Design revisité, performances boostées et fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle : ce modèle dit “midrange” coche toutes les cases pour séduire les amateurs de smartphones haut de gamme sans compromis.

Et chez l’opérateur Orange, il est proposé avec des offres exclusives et des promotions limitées dans le temps qui le rendent encore plus attractif, avec un smartphone disponible (avec forfait) à partir de 5€ seulement, et des avantages taillés pour les anciens comme pour les nouveaux abonnés.