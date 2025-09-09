À chaque rentrée, les besoins en matériel informatique et en électronique explosent : nouveau PC portable pour étudier, imprimante pour gérer les devoirs, casque audio pour travailler en musique, ou encore tablette pour prendre des notes facilement. Amazon l’a bien compris et met le paquet avec des réductions allant de -20% à -50% sur une large sélection de produits high-tech.

On retrouve par exemple des PC portables Lenovo, HP ou Asus équipés des dernières générations de processeurs Intel et AMD à prix réduits, parfaits pour les étudiants et les professionnels en quête de fiabilité. Côté smartphones, des modèles populaires comme les Samsung Galaxy et les iPhone 16 affichent des remises substantielles, une aubaine pour celles et ceux qui veulent changer de mobile avant la fin de l’année. Les accessoires ne sont pas en reste : souris et claviers Logitech, écouteurs sans fil JBL ou Sony, ainsi que des batteries externes à petit prix viennent compléter ces bons plans. Même les équipements pour la maison connectée (ampoules, enceintes Alexa, caméras de surveillance) voient leur prix chuter. Bref, une pluie de bons plans pour s’équiper à moindre coût juste avant la reprise.