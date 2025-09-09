La rentrée est l’un des moments les plus attendus pour faire de bonnes affaires. Amazon en profite pour lancer une nouvelle vague de promotions sur des centaines de produits tech.
Ordinateurs portables, smartphones, accessoires connectés, imprimantes ou encore tablettes… Amazon multiplie les réductions pour la rentrée 2025. Ces offres permettent de s’équiper intelligemment, sans se ruiner, que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
TOP 15 des bons plans à saisir chez Amazon
- Aspirateur robot Lefant N1 à 79,99 € au lieu de 259 €
- Aspirateur Dyson Cyclone V10 Absolute à 354 € au lieu de 499 €
- Casque VR Meta Quest 3 512 Go à 499,99 € au lieu de 699,99 €
- Robot aspirateur ECOVACS T50 Pro Omni à 599 € au lieu de 899 €
- PC portable MSI Cyborg 15 RTX 4060 à 999 € au lieu de 1 299 €
- Écran PC gaming Samsung Odyssey 34'' à 291,30 € au lieu de 439 €
- Écran PC gaming AOC FHD 24'' 180 Hz à 79 € au lieu de 129 €
- Vidéoprojecteur Wielio Android 11, FHD 1080P à 129,99 € au lieu de 209,99 €
- PC portable Asus Vivobook 15 à 429,99 € au lieu de 549,99 €
- Souris ergonomique Logitech Lift à 43,99 € au lieu de 79,99 €
- Casque sans fil Soundcore Q20i à 32,29 € au lieu de 49,99 €
- Smartphone 5G HONOR 200 512 Go à 284,05 € au lieu de 319,90 €
- Batterie externe UGREEN Nexode 25 000mAh à 85,49 € au lieu de 129,99 €
- Imprimante HP Smart Tank 5108 à 169,90 € au lieu de 199,90 €
- Tondeuse Philips OneBlade 360 Authentique à 32,99 € au lieu de 44,99 €
Amazon casse les prix sur la tech pour la rentrée
À chaque rentrée, les besoins en matériel informatique et en électronique explosent : nouveau PC portable pour étudier, imprimante pour gérer les devoirs, casque audio pour travailler en musique, ou encore tablette pour prendre des notes facilement. Amazon l’a bien compris et met le paquet avec des réductions allant de -20% à -50% sur une large sélection de produits high-tech.
On retrouve par exemple des PC portables Lenovo, HP ou Asus équipés des dernières générations de processeurs Intel et AMD à prix réduits, parfaits pour les étudiants et les professionnels en quête de fiabilité. Côté smartphones, des modèles populaires comme les Samsung Galaxy et les iPhone 16 affichent des remises substantielles, une aubaine pour celles et ceux qui veulent changer de mobile avant la fin de l’année. Les accessoires ne sont pas en reste : souris et claviers Logitech, écouteurs sans fil JBL ou Sony, ainsi que des batteries externes à petit prix viennent compléter ces bons plans. Même les équipements pour la maison connectée (ampoules, enceintes Alexa, caméras de surveillance) voient leur prix chuter. Bref, une pluie de bons plans pour s’équiper à moindre coût juste avant la reprise.
Quels sont les produits en promotion à surveiller pour la rentrée ?
Si toutes les catégories bénéficient de réductions, certains produits se démarquent particulièrement. Les PC portables gaming avec cartes NVIDIA RTX 40 Series sont proposés avec plusieurs centaines d’euros de remise, ce qui les rend beaucoup plus accessibles. C’est une excellente opportunité pour les étudiants gamers ou les créatifs utilisant des logiciels gourmands.
Les imprimantes multifonctions et les tablettes Android comptent également parmi les produits phares de la rentrée, avec des prix très attractifs. Pour ceux qui privilégient la mobilité, les batteries externes et chargeurs rapides sont incontournables, surtout avec des prix qui descendent parfois sous la barre des 20 €.
Côté divertissement, les Smart TV 4K bénéficient elles aussi de rabais importants, de quoi s’offrir une installation home cinéma sans casser sa tirelire. Enfin, les produits Amazon maison comme les Echo Dot, Fire TV Stick et Kindle sont toujours au centre de l’attention avec des promos particulièrement agressives, ce qui en fait des stars incontournables de chaque rentrée.
En résumé, les bons plans de la rentrée chez Amazon couvrent tous les besoins : travailler, apprendre, se divertir et rester connecté. Le tout à prix réduit, pour démarrer septembre du bon pied.