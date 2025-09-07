Amazon démarre le mois de septembre en trombe avec une nouvelle salve de promotions à l’approche du week-end. Ce dimanche, le géant du e-commerce met en avant 7 offres attractives sur des produits du quotidien, allant du smartphone aux accessoires pour la maison connectée.

Robot aspirateur, PC portable, écran ou encore caméras de surveillance : chaque profil trouvera son bonheur à prix réduit. Envie de découvrir les meilleures affaires du moment ? Voici notre sélection du jour.