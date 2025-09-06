Ce samedi, Amazon confirme son agressivité sur le segment high-tech avec des prix planchers sur les écrans gaming et les PC portables. L’enseigne conserve son avance grâce à un catalogue très large, capable de séduire aussi bien les gamers que ceux qui cherchent des accessoires connectés abordables.

Boulanger frappe fort sur l’électroménager et les bundles premium. Son offre sur le vidéoprojecteur XGIMI ou le pack Samsung S25 Ultra + Watch7 illustre bien sa stratégie : miser sur des produits haut de gamme avec des remises franches. Les clients en quête de qualité trouvent ainsi une alternative crédible à Amazon.

Cdiscount, de son côté, mise sur l’effet coup de poing avec des prix cassés et des codes promo exclusifs. L’enseigne attire particulièrement les chasseurs de bonnes affaires qui veulent maximiser leur budget, notamment sur des références comme le Tineco Floor One S5 ou l’iPhone 16e.