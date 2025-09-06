Les géants de l’e-commerce sortent l’artillerie lourde en ce premier week-end de septembre. Amazon, Boulanger et Cdiscount rivalisent de promos alléchantes : découvrez notre top 10 comparatif pour savoir qui rafle la mise ce samedi.
La rentrée est souvent synonyme de gros achats : PC portables pour le travail, électroménager pour la maison ou smartphones dernière génération. Face à la demande, Amazon, Boulanger et Cdiscount n’hésitent pas à casser les prix pour attirer les consommateurs. Mais entre les remises affichées et les vrais bons plans, pas facile de s’y retrouver.
C’est pourquoi nous avons comparé les offres du moment pour établir un classement unique. Résultat : 10 promos triées sur le volet, toutes catégories confondues, qui montrent bien la bataille commerciale que se livrent les enseignes ce samedi 6 septembre.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les dernières ventes flash à saisir
- PC Portable Gamer MSI Cyborg 15 avec RTX4060 à 849,00 € au lieu de 1299,00 €
- Pack 2 Ampoules Connectées WiFi Tapo E27 Multicolore à 15,99 € au lieu de 24,99 € (–36 %)
- Aspirateur Robot ECOVACS T50 Pro Omni Gen2 à 599,00 € au lieu de 899,00€
- Écran PC Gaming 24’’ LG Ultragear 24GS60F-B.AEUQ à 98,99 € au lieu de 159,99 € (–38 %)
- Écran PC Samsung Odyssey G55T 34’’ à 274,00 € au lieu de 439,00 €
- Vidéoprojecteur home cinéma XGIMI Horizon Pro 4K à 899,00 € au lieu de 1 290,40 € (–30 %)
- Samsung Pack S25 Ultra Noir + Watch7 40 mm BT Vert à 1 299,99 € au lieu de 1 791,99 € (–27 %)
- PC portable ACER PACK Aspire AG15-42P-R083 + Sleeve + Souris à 499,99 € au lieu de 699,99 € (–29 %)
- Aspirateur Lavant Tineco Floor One S5 Combo à 259,00 € au lieu de 559,99 € avec le code 25DES249
- iPhone 16e 128 Go Noir à 618 € au lieu de 719 € avec le code APPLE50D599
Amazon, Fnac, Boulanger et Cdiscount, qui s’impose ?
Ce samedi, Amazon confirme son agressivité sur le segment high-tech avec des prix planchers sur les écrans gaming et les PC portables. L’enseigne conserve son avance grâce à un catalogue très large, capable de séduire aussi bien les gamers que ceux qui cherchent des accessoires connectés abordables.
Boulanger frappe fort sur l’électroménager et les bundles premium. Son offre sur le vidéoprojecteur XGIMI ou le pack Samsung S25 Ultra + Watch7 illustre bien sa stratégie : miser sur des produits haut de gamme avec des remises franches. Les clients en quête de qualité trouvent ainsi une alternative crédible à Amazon.
Cdiscount, de son côté, mise sur l’effet coup de poing avec des prix cassés et des codes promo exclusifs. L’enseigne attire particulièrement les chasseurs de bonnes affaires qui veulent maximiser leur budget, notamment sur des références comme le Tineco Floor One S5 ou l’iPhone 16e.
Comment profiter au mieux de cette guerre des promos ?
Comparer en temps réel reste la meilleure stratégie. Les enseignes ajustent régulièrement leurs prix, et il n’est pas rare de voir un même produit varier de 20 à 30 € selon le marchand.
Vérifiez aussi les avantages cachés : livraison gratuite, adhésions comme Fnac+ ou Amazon Prime, codes promotionnels chez Cdiscount. Ces petits plus peuvent faire la différence entre deux offres proches.
Enfin, gardez en tête que la rentrée est un moment clé pour les marchands. De nouvelles promos tomberont dès dimanche soir ou lundi matin. Activer les alertes prix et suivre les sélections comparatives permet de ne rien rater et d’acheter au meilleur moment.