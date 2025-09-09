Un gros volume de data, des appels illimités en France et à l’international, le tout à prix mini : le forfait Le Sept de Syma Mobile est disponible à seulement 7,99 €/mois. Une offre complète et flexible, idéale pour les gros consommateurs de data comme pour ceux qui voyagent régulièrement.
Un forfait complet à petit prix
Le marché des télécoms est saturé d’offres mobiles, mais rares sont celles qui combinent prix bas et services complets. Avec son forfait Le Sept, Syma Mobile frappe fort : 100 Go de data en France, 24 Go utilisables depuis l’UE et les DOM, et surtout des appels et SMS/MMS illimités en France comme depuis l’Europe et les DOM. Tout cela pour seulement 7,99 €/mois, sans mauvaise surprise.
Pourquoi choisir le forfait Le Sept de Syma Mobile ?
- 100 Go de data en France, avec partage de connexion autorisé.
- Appels illimités vers 100 destinations internationales incluses.
- Un prix serré de seulement 7,99 €/mois, sans hausse cachée.
100 Go pour surfer en toute liberté
Avec une enveloppe de 100 Go/mois, Syma cible clairement les utilisateurs connectés en permanence : streaming, réseaux sociaux, musique en ligne, visioconférences, télétravail ou encore partage de connexion. Le mode modem est inclus, ce qui permet d’utiliser son smartphone comme point d’accès Wi-Fi sans restriction. Et contrairement à certains forfaits low-cost, l’accès Internet est simplement bloqué au-delà du seuil, sans facturation surprise.
Forfait 5G Syma Mobile 100Go
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Syma Mobile
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
100Go
Data (Go) à l'étranger
24Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
100
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
eSIM
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
En déplacement, le forfait inclut également 24 Go en UE et DOM, ce qui suffit largement pour rester connecté lors de séjours à l’étranger, sans craindre de hors forfait exorbitant.
Des appels illimités au-delà des frontières
Autre avantage de ce forfait : la dimension internationale. En plus des appels et SMS/MMS illimités en France, Syma intègre les appels depuis la France vers 100 destinations internationales, fixes et mobiles. Mieux encore, les mobiles européens sont inclus dans le forfait, ce qui en fait un choix parfait pour ceux qui ont de la famille ou des contacts professionnels à l’étranger.
Syma propose également des options sur mesure, comme les appels illimités vers les États-Unis avec 20 Go d’Internet local, ou encore des extensions de data en France. De quoi personnaliser son forfait selon ses besoins réels, sans surcoût imposé.
Une offre transparente et sans engagement
À seulement 7,99 €/mois, ce forfait s’impose comme l’un des plus compétitifs du marché. Contrairement à certaines promotions limitées dans le temps, le tarif est clair et stable. Syma s’appuie sur le réseau SFR 4G/4G+/5G, garantissant une couverture nationale solide.
L’offre est sans engagement, ce qui permet de changer de forfait ou d’opérateur librement, selon ses envies. La résiliation est simple et rapide, avec la possibilité de conserver son numéro via la portabilité.
✅ Notre avis sur le forfait Syma Le Sept
Le forfait Le Sept de Syma Mobile réussit à combiner ce que recherchent la majorité des utilisateurs : un gros volume de data, des appels illimités et une ouverture internationale, le tout pour moins de 8 €.
À ce prix, c’est l’une des meilleures options pour ceux qui veulent un forfait mobile polyvalent, économique et sans engagement.