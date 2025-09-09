Autre avantage de ce forfait : la dimension internationale. En plus des appels et SMS/MMS illimités en France, Syma intègre les appels depuis la France vers 100 destinations internationales, fixes et mobiles. Mieux encore, les mobiles européens sont inclus dans le forfait, ce qui en fait un choix parfait pour ceux qui ont de la famille ou des contacts professionnels à l’étranger.

Syma propose également des options sur mesure, comme les appels illimités vers les États-Unis avec 20 Go d’Internet local, ou encore des extensions de data en France. De quoi personnaliser son forfait selon ses besoins réels, sans surcoût imposé.