Si vous n'avez jamais été familiarisé avec ces smartphones signés Samsung, vous pouvez en apprendre plus sur le Samsung Galaxy S24 FE, qui a obtenu la note de 8/10 dans le test indépendant réalisé par Clubic.

Alors, à défaut d'avoir encore pu prendre en main cette nouvelle mouture, voici de quoi obtenir des éléments de comparaison du côté de la fiche technique, à commencer par l'écran.

Le Samsung Galaxy S25 FE comprend une dalle de 6,7", comparable à celle de son prédécesseur, avec une définition de 2340 x 1080p. Elle comprend un taux de rafraîchissement de 120Hz, ce qui est une bonne nouvelle pour utiliser votre smartphone de manière diverse, par exemple, pour du gaming.

Du côté des performances, le Samsung Galaxy S24 FE avait surpris son monde avec sa puce Exynos 2400 particulièrement efficace. Bonne nouvelle, c'est la même qui devrait équiper le Galaxy S25 FE ! Ajoutez-y 8Go de mémoire vive pour, une fois encore, compter sur un smartphone polyvalent et réduire le risque de latence.

Du côté de la compatibilité, le Samsung Galaxy S25 FE, sous réserve de couverture par le réseau Orange, peut vous faire bénéficier de la 5G+. Au programme, des appels encore plus fluides, un renforcement de sécurité des données avec le chiffrement des informations de l'utilisateur de la carte SIM, et un réseau encore plus réactif.

Et l'IA, dans tout ça ? Le Samsung Galaxy S25 FE embarque Galaxy AI pour rendre votre expérience encore plus intuitive, offrant notamment des fonctionnalités telles que le question/réponse en instantané. Pratique, vous pouvez demander un sous-titrage de vos appels en direct, ce qui peut être vraiment pratique en cas de communication dans un environnement bruyant.

Une gomme audio, du côté du retraitement de vos prises de son, est également intégrée pour se débarrasser, au mieux, des bruits parasites.