Comme à son habitude, Orange est aux avant-postes pour récompenser ses fidèles clients. Preuve s'il en est, avec le lancement du nouveau smartphone Samsung Galaxy S25 FE. En effet, à cette occasion, vous pouvez cumuler jusqu'à 275 euros d'avantages et poursuivre cette rentrée de la meilleure des manières, côté tech'.
Orange n'oublie pas non plus celles et ceux qui voudraient en profiter pour allier l'utile à l'agréable, entre un smartphone dernier cri, et un forfait mobile chez cet opérateur classé, pour la quatorzième année consécutive, comme le meilleur pour son réseau mobile, selon l'Arcep.
Ainsi, dans cet article, vous pourrez en apprendre davantage sur le dernier né des smartphones signés Samsung, le Galaxy S25 FE, mais aussi les innovations apportées par rapport au modèle précédent.
Enfin, vous seront aussi présentées les offres de lancement disponibles chez Orange, jusqu'au 15 octobre 2025.
Avec, à ne pas manquer d'ailleurs, la possibilité d'obtenir un Galaxy S25 FE comportant 256Go de stockage interne, au prix du modèle à 128Go, en exclu Web, jusqu'au 18 septembre 2025 !
Les points forts du Samsung Galaxy S25 FE :
- Batterie plus importante
- Compatibilité charge rapide 45W
- Encore plus léger
Tour d'horizon d'un smartphone pleinement polyvalent
Un écran plus fin, un poids en baisse…
Si vous n'avez jamais été familiarisé avec ces smartphones signés Samsung, vous pouvez en apprendre plus sur le Samsung Galaxy S24 FE, qui a obtenu la note de 8/10 dans le test indépendant réalisé par Clubic.
Alors, à défaut d'avoir encore pu prendre en main cette nouvelle mouture, voici de quoi obtenir des éléments de comparaison du côté de la fiche technique, à commencer par l'écran.
Le Samsung Galaxy S25 FE comprend une dalle de 6,7", comparable à celle de son prédécesseur, avec une définition de 2340 x 1080p. Elle comprend un taux de rafraîchissement de 120Hz, ce qui est une bonne nouvelle pour utiliser votre smartphone de manière diverse, par exemple, pour du gaming.
Du côté des performances, le Samsung Galaxy S24 FE avait surpris son monde avec sa puce Exynos 2400 particulièrement efficace. Bonne nouvelle, c'est la même qui devrait équiper le Galaxy S25 FE ! Ajoutez-y 8Go de mémoire vive pour, une fois encore, compter sur un smartphone polyvalent et réduire le risque de latence.
Du côté de la compatibilité, le Samsung Galaxy S25 FE, sous réserve de couverture par le réseau Orange, peut vous faire bénéficier de la 5G+. Au programme, des appels encore plus fluides, un renforcement de sécurité des données avec le chiffrement des informations de l'utilisateur de la carte SIM, et un réseau encore plus réactif.
Et l'IA, dans tout ça ? Le Samsung Galaxy S25 FE embarque Galaxy AI pour rendre votre expérience encore plus intuitive, offrant notamment des fonctionnalités telles que le question/réponse en instantané. Pratique, vous pouvez demander un sous-titrage de vos appels en direct, ce qui peut être vraiment pratique en cas de communication dans un environnement bruyant.
Une gomme audio, du côté du retraitement de vos prises de son, est également intégrée pour se débarrasser, au mieux, des bruits parasites.
Equipé de contours en aluminium, le Samsung Galaxy S25 FE connait un poids en baisse, pour seulement 190g sur la balance, et ces quelques 23g de moins le rendent encore plus léger en main, comme dans votre poche.
Toujours du côté du design, dans la veine de la famille Samsung Galaxy S25, ce nouveau smartphone s'inscrit en continuité, avec un bloc photo redessiné, et un épaisseur retravaillée, à seulement 7,4mm, contre 8mm pour le Samsung Galaxy S24 FE.
…une batterie qui gagne en autonomie, et l'arrivée de la compatibilité avec la charge rapide 45W
Parmi les points d'intérêt, pour ne pas dire d'attente, la photographie est en première ligne. A l'avant, le capteur gagne 2MP, passant de 10 à 12MP, avec un renforcement de la place de l'IA pour donner tout leur éclat à selfies, avec plus de détails comme de luminosité.
A l'arrière, le bloc du S24 FE est conservé : un grand-angle de 50MP, un ultra grand-angle de 12MP et un téléobjectif de 8MP. En phase de test chez Clubic, en photo comme en vidéo (jusqu'en 8K à 30 IPS), les résultats n'avaient pas été des plus probants. A voir si Samsung a amélioré ce point. En revanche, et c'est une excellente nouvelle, le Samsung Galaxy S25 FE voit son autonomie croître, avec une batterie passant de 4700 à 4900mAh, pour une autonomie moyenne d'environ 28h entre deux recharges, en lecture vidéo.
Ajoutez-y sa certification IP68, le protégeant des immersions temporaires comme de la poussière, et vous obtenez donc un smartphone prêt à vous suivre dans vos multiples aventures, y compris si vous êtes un adepte du trek par exemple. A ce titre, la recharge était également un point d'attention sur le S24 FE, avec sa compatibilité 25W. Le S25 FE passe à la vitesse supérieure, avec une compatibilité 45W. A noter que le bloc de charge n'est pas dans la boîte, et peut-être ajouté en option chez Orange (avec une réduction à saisir). Le câble est, en revanche, fourni.
Enfin, du côté du stockage interne (non extensible par carte SD), le Samsung Galaxy S25 FE est disponible avec deux configurations, de 128Go, comme de 256Go. Avec la promotion en cours chez Orange, nous ne saurions mieux vous conseiller que d'opter d'emblée pour la version proposant le plus grand espace d'enregistrement interne.
Quels sont les temps forts de cette campagne promotionnelle de rentrée chez Orange ?
Nouveau client : profitez d'un bonus reprise et d'un smartphone à partir de 5 euros !
En optant pour l'achat d'un smartphone Samsung Galaxy S25 FE, comportant un stockage interne de 128 Go, comme 256 Go, le produit est disponible à partir de 5€ avec un forfait et un engagement de 24 mois.
Une réduction immédiate de 50€ est appliquée pour les nouveaux clients qui s'engagent 24 mois, et de 150€ pour les clients déjà existants.
Bonne nouvelle, vous pouvez aussi faire estimer votre smartphone actuel pour faire baisser le prix de votre nouvel appareil. Lors d'une reprise supérieure ou égale à 1€, votre geste vous permet de solliciter un bonus reprise de 50€ chez Orange.
Enfin, acheté seul, le Samsung Galaxy S25 FE est disponible au prix de
- 749€, avec 128Go de stockage.
- 809€, avec 256Go de stockage.
Comme évoqué précédemment, avec la promotion en cours jusqu’au 18 septembre 2025, la version 256 Go du smartphone est proposée, en exclu web, au prix de la version 128 Go, soit une remise de 60€.
Ainsi, le Samsung Galaxy S25 FE est, avec la configuration 128Go comme 256Go, proposé à 749€ en ce moment chez Orange. Ne manquez donc pas l'opportunité de doubler votre stockage interne pour le même prix.
Enfin, comme évoqué plus tôt, le chargeur secteur 45W n'est pas fourni par Samsung. Aussi, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S25 FE chez Orange, vous pouvez obtenir ce chargeur avec 15€ de réduction, soit 34,99€ au lieu de 49,99€, à l'étape d'achat « compléter votre sélection ».
En guise de synthèse des avantages cumulables pour l'achat du Samsung Galaxy S25 FE comme nouveau client Orange :
- 50€ de réduction immédiate avec un forfait engagement 24 mois,
- 50€ de bonus reprise pour votre smartphone actuel d’une valeur minimum de reprise de 1€,
- 60€ de réduction sur le Galaxy S25 FE sur la version 256Go de stockage,
- 15€ de réduction sur le bloc chargeur 45W.
Soit un total de 175€ d'avantages à cumuler.
Une fois encore, la fidélité est récompensée chez Orange
Si vous êtes déjà client Orange, vous profitez d'une réduction immédiate optimisée pour l'achat d'un Samsung Galaxy S25 FE.
Au lieu de 50€, la remise immédiate grimpe à 100€ avec un forfait mobile sans engagement, et même 150€ avec un forfait mobile comprenant 24 mois d'engagement.
Vous cumulez, en plus, tous les avantages déjà présentés pour les nouveaux clients Orange ci-dessus.
En guise de synthèse des avantages cumulables pour l'achat d'un S25 FE en étant déjà client Orange, cela donne :
- 100 à 150€ de réduction immédiate selon le forfait mobile (avec engagement de 24 mois, ou sans engagement),
- 50€ de bonus reprise pour votre smartphone actuel,
- 60€ de réduction sur le S25 FE avec 256Go de stockage,
- 15€ de réduction sur le bloc chargeur 45W.
Soit un total pouvant grimper jusqu'à 275€ d'avantages à cumuler.