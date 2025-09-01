À l’heure où la rentrée marque le retour des trajets quotidiens et des routes chargées, le Pass Ulys formule Classic se présente comme une solution pratique pour circuler plus sereinement. Ce badge permet de passer aux péages sans sortir sa carte bancaire ni attendre derrière les files interminables. Compatible avec toutes les autoroutes de France, y compris les voies Flux Libre, il offre un confort appréciable lors des déplacements réguliers comme des week-ends prolongés.

L’offre lancée ce 1er septembre 2025 accorde 6 mois de frais de gestion offerts, une manière de tester le service sans dépenser un centime sur l’abonnement. Au terme de cette période, la facturation est simple : 2 € par mois d’utilisation avec la facture électronique (et 0 € si le badge n’est pas utilisé). Les frais d’expédition du badge (4,90 € en France métropolitaine) restent à prévoir, tout comme un supplément de 1,10 € si vous choisissez l’envoi postal de la facture.

Au-delà de la fluidité aux barrières, l’expérience est enrichie par l’application Ulys, qui propose un suivi des trajets, une estimation des coûts, des informations trafic en temps réel et même la planification des arrêts. L’absence d’engagement constitue un autre avantage : chacun adapte son usage à ses besoins. Pour cette rentrée 2025, c’est une façon efficace de gagner du temps sur la route tout en maîtrisant ses dépenses.